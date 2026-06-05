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Israel plans first embassy in Slovenia, says foreign minister

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June 5 - Israel plans to open an embassy in Slovenia, Foreign Minister Gideon Saar said late on Thursday, a sign of a thaw in relations since a new centre-right government took power in Ljubljana.

• Prime Minister Janez Jansa's government will likely shift foreign policy away from previous course

• Previous government had recognised Palestinian state, banned entry for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

• "After years of the hostility of the previous government- we now have an opportunity to rebuild, strengthen, and deepen a real partnership," Saar posted on X

• Mission in Slovenia gives Israel key foothold in the European Union, NATO REUTERS

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Israel

Benjamin Netanyahu

Slovenia

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