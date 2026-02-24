Canada to give Ukraine C$300 million in new military aid, says Ottawa
Sign up now: Get ST's newsletters delivered to your inbox
OTTAWA, Feb 24 - Canada is giving Ukraine C$300 million ($220 million) in new military aid and will impose sanctions on 100 vessels from Russia's shadow fleet, Defence Minister David McGuinty told reporters on Tuesday.
The new money is part of a C$2 billion aid package that McGuinty unveiled. Most of the funding had already been announced in last November's budget.
($1 = 1.3714 Canadian dollars)
(Reporting by David Ljunggren, editing by Promit Mukherjee)
((Reuters Ottawa editorial; david.ljunggren@tr.com
david.ljunggren@tr.com))
Keywords: UKRAINE CRISIS/CANADA REUTERS