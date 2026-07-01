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Wimbledon day three

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LONDON, July 1 - Highlights of the third day at Wimbledon on Wednesday (times GMT):

1115 OSAKA SAILS INTO THIRD ROUND

Four-time Grand Slam champion and Japanese 14th seed Naomi Osaka beat Russian Anastasia Gasanova 6-3 6-2.

1113 OSTAPENKO BEATS RUZIC

Former French Open winner Jelena Ostapenko brushed aside Antonia Ruzic 6-2 6-0.

1035 PLAY UNDER WAY

Play began under sunny skies at the All England Club, with the temperature hovering around 22 degrees Celsius.

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON WEDNESDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

1-Jannik Sinner (Italy) v Nuno Borges (Portugal)

Barbora Krejcikova (Czech Republic) v 5-Mirra Andreeva (Russia)

Stefanos Tsitsipas (Greece) v 7-Novak Djokovic (Serbia)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v McCartney Kessler (U.S.)

Solana Sierra (Argentina) v 7- Coco Gauff (U.S.)

3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Dino Prizmic (Croatia)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

Anastasia Gasanova (Russia) v 14-Naomi Osaka (Japan)

Daniel Merida (Spain) v 8-Daniil Medvedev (Russia)

4-Jessica Pegula (U.S.) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

23-Rafael Jodar (Spain) v Pablo Carreno Busta (Spain) REUTERS

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