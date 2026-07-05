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Wimbledon day seven

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LONDON, July 5 - Highlights of the seventh day at Wimbledon on Sunday (times GMT):

1007 PLAY UNDER WAY

Play got underway under sunny skies at the All England Club, with the temperature around 23 degrees Celsius.

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON SUNDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

Roman Safiullin (Russia) v 7-Novak Djokovic (Serbia)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 14-Naomi Osaka (Japan)

1-Jannik Sinner (Italy) v Shintaro Mochizuki (Japan)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

4-Jessica Pegula (U.S.) v 16-Iva Jovic (U.S.)

3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v 22-Alejandro Davidovich Fokina (Spain)

11-Belinda Bencic (Switzerland) v 7-Coco Gauff (U.S.)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

1-Harri Heliovaara (Finland)/Henry Patten (Britain) v Adam Pavlasek (Czech Republic)/Patrik Rikl (Czech Republic)

10-Karolina Muchova (Czech Republic) v Barbora Krejcikova (Czech Republic)

Hubert Hurkacz (Poland) v Jan-Lennard Struff (Germany) REUTERS

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