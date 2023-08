US Open order of play on Thursday

Order of play on the main show courts on the fourth day of the U.S. Open on Thursday (play starts 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

Andy Murray (Britain) v 19-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

Yanina Wickmayer (Belgium) v 17-Madison Keys (U.S.)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v Lloyd Harris (South Africa)

Patricia Maria Tig (Romania) v 3-Jessica Pegula (U.S.)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Lorenzo Sonego (Italy) v 6-Jannik Sinner (Italy)

Jodie Burrage (Britain) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

26-Elina Svitolina (Ukraine) v Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)

13-Daria Kasatkina (Russia) v Sofia Kenin (U.S.)

3-Daniil Medvedev (Russia) v Christopher O'Connell (Australia) REUTERS