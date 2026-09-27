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Tennis-List of Billie Jean King Cup champions

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Tennis - Billie Jean King Cup Finals - Final - Ukraine v Czech Republic - Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Shenzhen, China - September 27, 2026 Czech Republic's Linda Noskova celebrates with team members after winning her match against Ukraine's Elina Svitolina REUTERS/Tingshu Wang

Tennis - Billie Jean King Cup Finals - Final - Ukraine v Czech Republic - Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Shenzhen, China - September 27, 2026 Czech Republic's Linda Noskova celebrates with team members after winning her match against Ukraine's Elina Svitolina REUTERS/Tingshu Wang

SHENZHEN, China, Sept 27 - List of Billie Jean King Cup champions after Czech Republic beat Ukraine in Sunday's final in Shenzhen, China.

Year Champions Runners-up

Billie Jean King Cup

2026 Czech Republic Ukraine

2025 Italy United States

2024 Italy Slovakia

2023 Canada Italy

2022 Switzerland Australia

2020/21 Russian Tennis Switzerland

Federation

Fed Cup

2019 France Australia

2018 Czech Republic United States

2017 United States Belarus

2016 Czech Republic France

2015 Czech Republic Russia

2014 Czech Republic Germany

2013 Italy Russia

2012 Czech Republic Serbia

2011 Czech Republic Russia

2010 Italy United States

2009 Italy United States

2008 Russia Spain

2007 Russia Italy

2006 Italy Belgium

2005 Russia France

2004 Russia France

2003 France United States

2002 Slovakia Spain

2001 Belgium Russia

2000 United States Spain

1999 United States Russia

1998 Spain Switzerland

1997 France The Netherlands

1996 United States Spain

1995 Spain United States

Federation Cup

1994 Spain United States

1993 Spain Australia

1992 Germany Spain

1991 Spain United States

1990 United States Soviet Union

1989 United States Spain

1988 Czechoslovakia Soviet Union

1987 West Germany United States

1986 United States Czechoslovakia

1985 Czechoslovakia United States

1984 Czechoslovakia Australia

1983 Czechoslovakia West Germany

1982 United States West Germany

1981 United States Great Britain

1980 United States Australia

1979 United States Australia

1978 United States Australia

1977 United States Australia

1976 United States Australia

1975 Czechoslovakia Australia

1974 Australia United States

1973 Australia South Africa

1972 South Africa Great Britain

1971 Australia Great Britain

1970 Australia West Germany

1969 United States Australia

1968 Australia The Netherlands

1967 United States Great Britain

1966 United States West Germany

1965 Australia United States

1964 Australia United States

1963 United States Australia

The competition was named the Federation Cup when it began in 1963, before being renamed to the Fed Cup in 1995 and then the Billie Jean King Cup in 2020. REUTERS

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United States

Spain

Germany

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