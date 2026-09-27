Tennis-List of Billie Jean King Cup champions
SHENZHEN, China, Sept 27 - List of Billie Jean King Cup champions after Czech Republic beat Ukraine in Sunday's final in Shenzhen, China.
Year Champions Runners-up
Billie Jean King Cup
2026 Czech Republic Ukraine
2025 Italy United States
2024 Italy Slovakia
2023 Canada Italy
2022 Switzerland Australia
2020/21 Russian Tennis Switzerland
Federation
Fed Cup
2019 France Australia
2018 Czech Republic United States
2017 United States Belarus
2016 Czech Republic France
2015 Czech Republic Russia
2014 Czech Republic Germany
2013 Italy Russia
2012 Czech Republic Serbia
2011 Czech Republic Russia
2010 Italy United States
2009 Italy United States
2008 Russia Spain
2007 Russia Italy
2006 Italy Belgium
2005 Russia France
2004 Russia France
2003 France United States
2002 Slovakia Spain
2001 Belgium Russia
2000 United States Spain
1999 United States Russia
1998 Spain Switzerland
1997 France The Netherlands
1996 United States Spain
1995 Spain United States
Federation Cup
1994 Spain United States
1993 Spain Australia
1992 Germany Spain
1991 Spain United States
1990 United States Soviet Union
1989 United States Spain
1988 Czechoslovakia Soviet Union
1987 West Germany United States
1986 United States Czechoslovakia
1985 Czechoslovakia United States
1984 Czechoslovakia Australia
1983 Czechoslovakia West Germany
1982 United States West Germany
1981 United States Great Britain
1980 United States Australia
1979 United States Australia
1978 United States Australia
1977 United States Australia
1976 United States Australia
1975 Czechoslovakia Australia
1974 Australia United States
1973 Australia South Africa
1972 South Africa Great Britain
1971 Australia Great Britain
1970 Australia West Germany
1969 United States Australia
1968 Australia The Netherlands
1967 United States Great Britain
1966 United States West Germany
1965 Australia United States
1964 Australia United States
1963 United States Australia
The competition was named the Federation Cup when it began in 1963, before being renamed to the Fed Cup in 1995 and then the Billie Jean King Cup in 2020. REUTERS