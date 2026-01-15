Tennis-List of Australian Open women's singles champions
Jan 15 - List of Australian Open women's singles champions since the event began in 1922 (Australian unless stated):
2025 Madison Keys (U.S.) beat Aryna Sabalenka (Belarus) 6-3 2-6 7-5
2024 Sabalenka (Belarus) beat Zheng Qinwen (China) 6-3 6-2
2023 Sabalenka beat Elena Rybakina (Kazakhstan) 4-6 6-3 6-4
2022 Ash Barty beat Danielle Collins (U.S.) 6-3 7-6(2)
2021 Naomi Osaka (Japan) beat Jennifer Brady (U.S.) 6-4 6-3
2020 Sofia Kenin (U.S.) beat Garbine Muguruza (Spain) 4-6 6-2 6-2
2019 Osaka beat Petra Kvitova (Czech Republic) 7-6(2) 5-7 6-4
2018 Caroline Wozniacki (Denmark) beat Simona Halep (Romania) 7-6(2) 3-6 6-4
2017 Serena Williams (U.S.) beat Venus Williams (U.S.) 6-4 6-4
2016 Angelique Kerber (Germany) beat S. Williams 6-4 3-6 6-4
2015 S. Williams beat Maria Sharapova (Russia) 6-3 7-6(5)
2014 Li Na (China) beat Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-6(3) 6-0
2013 Victoria Azarenka (Belarus) beat Li 4-6 6-4 6-3
2012 Azarenka beat Sharapova 6-3 6-0
2011 Kim Clijsters (Belgium) beat Li 3-6 6-3 6-3
2010 S. Williams beat Justine Henin (Belgium) 6-4 3-6 6-2
2009 S. Williams beat Dinara Safina (Russia) 6-0 6-3
2008 Sharapova beat Ana Ivanovic (Serbia) 7-5 6-3
2007 S. Williams beat Sharapova 6-1 6-2
2006 Amelie Mauresmo (France) beat Henin 6-1 2-0 (retired)
2005 S. Williams beat Lindsay Davenport (U.S.) 2-6 6-3 6-0
2004 Henin beat Clijsters 6-3 4-6 6-3
2003 S. Williams beat V. Williams 7-6(4) 3-6 6-4
2002 Jennifer Capriati (U.S.) beat Martina Hingis (Switzerland) 4-6 7-6(7) 6-2
2001 Capriati beat Hingis 6-4 6-3
2000 Davenport beat Hingis 6-1 7-5
1999 Hingis beat Mauresmo 6-2 6-3
1998 Hingis beat Conchita Martinez (Spain) 6-3 6-3
1997 Hingis beat Mary Pierce (France) 6-2 6-2
1996 Monica Seles (U.S.) beat Anke Huber (Germany) 6-4 6-1
1995 Pierce beat Arantxa Sanchez Vicario (Spain) 6-3 6-2
1994 Steffi Graf (Germany) beat Sanchez Vicario 6-0 6-2
1993 Seles (Yugoslavia) beat Graf 4-6 6-3 6-2
1992 Seles beat Mary Joe Fernandez (U.S.) 6-3 6-4
1991 Seles beat Jana Novotna (Czechoslovakia) 5-7 6-3 6-1
1990 Graf beat Fernandez 6-3 6-4
1989 Graf beat Helena Sukova (Czechoslovakia) 6-4 6-4
1988 Graf beat Chris Evert (U.S.) 6-4 6-4
1987 Hana Mandlikova (Czechoslovakia) beat Martina Navratilova (U.S.) 7-5 7-6(1)
1986 no competition
1985 Navratilova beat Evert 6-2 4-6 6-2
1984 Evert beat Sukova 6-7(4) 6-1 6-3
1983 Navratilova beat Kathy Jordan (U.S.) 6-2 7-6(5)
1982 Evert beat Navratilova 6-3 2-6 6-3
1981 Navratilova beat Evert 6-7(4) 6-4 7-5
1980 Mandlikova beat Wendy Turnbull 6-0 7-5
1979 Barbara Jordan (U.S.) beat Sharon Walsh (U.S.) 6-3 6-3
1978 Chris O'Neil beat Betsy Nagelsen 6-3 7-6(3)
1977 (Dec) Evonne Goolagong Cawley beat Helen Gourlay Cawley 6-3 6-0
1977 (Jan) Kerry Melville Reid beat Dianne Fromholtz Balestrat 7-5 6-2
1976 Goolagong Cawley beat Renata Tomanova (Czechoslovakia) 6-2 6-2
1975 Goolagong Cawley beat Navratilova (Czechoslovakia) 6-3 6-2
1974 Goolagong Cawley beat Evert 7-6(5) 4-6 6-0
1973 Margaret Court beat Goolagong Cawley 6-4 7-5
1972 Virginia Wade (Britain) beat Goolagong Cawley 6-4 6-4
1971 Court beat Goolagong Cawley 2-6 7-6(0) 7-5
1970 Court beat Melville Reid 6-1 6-3
1969 Court beat Billie Jean King (U.S.) 6-4 6-1
1968 King beat Court 6-1 6-2
1967 Nancy Richey (U.S.) beat Lesley Turner Bowrey 6-1 6-4
1966 Court beat Richey (walkover)
1965 Court beat Maria Bueno (Brazil) 5-7 6-4 5-2 (retired)
1964 Court beat Turner Bowrey 6-3 6-2
1963 Court beat Jan Lehane O'Neill 6-2 6-2
1962 Court beat Lehane O'Neill 6-0 6-2
1961 Court beat Lehane O'Neill 6-1 6-4
1960 Court beat Lehane O'Neill 7-5 6-2
1959 Mary Carter Reitano beat Renee Schuurman Haygarth (South Africa) 6-2 6-3
1958 Angela Mortimer Barrett (Britain) beat Lorraine Coghlan Robinson 6-2 6-4
1957 Shirley Fry Irvin (U.S.) beat Althea Gibson (U.S.) 6-3 6-4
1956 Carter Reitano beat Thelma Coyne Long (U.S.) 3-6 6-2 9-7
1955 Beryl Penrose Collier beat Coyne Long 6-4 6-3
1954 Coyne Long beat Jenny Staley 6-3 6-4
1953 Maureen Connolly Brinker (U.S.) beat Julia Sampson Hayward (U.S.) 6-3 6-2
1952 Coyne Long beat Helen Angwin 6-2 6-3
1951 Nancye Wynne Bolton beat Coyne Long 6-1 7-5
1950 Louise Brough (U.S.) beat Doris Hart (U.S.) 6-4 3-6 6-4
1949 Hart beat Wynne Bolton 6-4 6-4
1948 Wynne Bolton beat Marie Toomey 6-2 6-1
1947 Wynne Bolton beat Nell Hall Hopman 6-3 6-2
1946 Wynne Bolton beat Joyce Fitch 6-4 6-4
1941-45 No competition
1940 Wynne Bolton beat Coyne Long 5-7 6-4 6-0
1939 Emily Hood Westacott beat Hall Hopman 6-1 6-2
1938 Dorothy Cheney (U.S.) beat Dorothy Stevenson 6-3 6-2
1937 Wynne Bolton beat Hood Westacott 6-3 5-7 6-4
1936 Joan Hartigan beat Wynne Bolton 6-4 6-4
1935 Dorothy Round Little (Britain) beat Nancy Lyle Glover 1-6 6-1 6-3
1934 Hartigan beat Margaret Molesworth 6-1 6-4
1933 Hartigan beat Coral Buttsworth 6-4 6-3
1932 Buttsworth beat Kathleen Le Messurier 9-7 6-4
1931 Buttsworth beat Marjorie Cox Crawford 1-6 6-3 6-4
1930 Daphne Akhurst Cozens beat Sylvia Lance Harper 10-8 2-6 7-5
1929 Akhurst Cozens beat Louise Bickerton 6-1 5-7 6-2
1928 Akhurst Cozens beat Esna Boyd Robertson 7-5 6-2
1927 Boyd Robertson beat Lance Harper 5-7 6-1 6-2
1926 Akhurst Cozens beat Boyd Robertson 6-1 6-3
1925 Akhurst Cozens beat Boyd Robertson 1-6 8-6 6-4
1924 Lance Harper beat Boyd Robertson 6-3 3-6 8-6
1923 Margaret Molesworth beat Boyd Robertson 6-1 7-5
1922 Molesworth beat Boyd Robertson 6-3 10-8 REUTERS