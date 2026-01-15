Straitstimes.com header logo

Tennis-List of Australian Open men's singles champions

Jan 15 - List of Australian Open men's singles champions since the event began in 1905 (Australian unless stated):

2025 Jannik Sinner (Italy) beat Alexander Zverev (Germany) 6-3 7-6(4) 6-3

2024 Sinner (Italy) beat Daniil Medvedev (Russia) 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3

2023 Novak Djokovic (Serbia) beat Stefanos Tsitsipas (Greece) 6-3 7-6(4) 7-6(5)

2022 Rafa Nadal (Spain) beat Medvedev (Russia) 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5

2021 Djokovic (Serbia) beat Medvedev (Russia) 7-5 6-2 6-2

2020 Djokovic (Serbia) beat Dominic Thiem (Austria) 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4

2019 Djokovic (Serbia) beat Nadal (Spain) 6-3 6-2 6-3

2018 Roger Federer (Switzerland) beat Marin Cilic (Croatia) 6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1

2017 Federer (Switzerland) beat Nadal (Spain) 6-4 3-6 6-1 3-6 6-3

2016 Djokovic (Serbia) beat Andy Murray (Britain) 6-1 7-5 7-6(3)

2015 Djokovic (Serbia) beat Murray (Britain) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0

2014 Stan Wawrinka (Switzerland) beat Nadal (Spain) 6-3 6-2 3-6 6-3

2013 Djokovic (Serbia) beat Murray (Britain) 6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2

2012 Djokovic (Serbia) beat Nadal (Spain) 5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5

2011 Djokovic (Serbia) beat Murray (Britain) 6-4 6-2 6-3

2010 Federer (Switzerland) beat Murray (Britain) 6-3 6-4 7-6(11)

2009 Nadal (Spain) beat Federer (Switzerland) 7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2

2008 Djokovic (Serbia) beat Jo-Wilfried Tsonga (France) 4-6 6-4 6-3 7-6(2)

2007 Federer (Switzerland) beat Fernando Gonzalez (Chile)7-6(2) 6-4 6-4

2006 Federer (Switzerland) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 5-7 7-5 6-0 6-2

2005 Marat Safin (Russia) beat Lleyton Hewitt (Australia) 1-6 6-3 6-4 6-4

2004 Federer (Switzerland) beat Safin (Russia) 7-6(3) 6-4 6-2

2003 Andre Agassi (U.S.) beat Rainer Schuettler (Germany) 6-2 6-2 6-1

2002 Thomas Johansson (Sweden) beat Safin (Russia) 3-6 6-4 6-4 7-6(4)

2001 Agassi (U.S.) beat Arnaud Clement (France) 6-4 6-2 6-2

2000 Agassi (U.S.) beat Yevgeny Kafelnikov (Russia) 3-6 6-3 6-2 6-4

1999 Kafelnikov (Russia) beat Thomas Enqvist (Sweden) 4-6 6-0 6-3 7-6(1)

1998 Petr Korda (Czech Republic) beat Marcelo Rios (Chile) 6-2 6-2 6-2

1997 Pete Sampras (U.S.) beat Carlos Moya (Spain) 6-2 6-3 6-3

1996 Boris Becker (Germany) beat Michael Chang (U.S.) 6-2 6-4 2-6 6-2

1995 Agassi (U.S.) beat Sampras (U.S.) 4-6 6-1 7-6(6) 6-4

1994 Sampras (U.S.) beat Todd Martin (U.S.) 7-6(4) 6-4 6-4

1993 Jim Courier (U.S.) beat Stefan Edberg (Sweden) 6-2 6-1 2-6 7-5

1992 Courier (U.S.) beat Edberg (Sweden) 6-3 3-6 6-4 6-2

1991 Becker (Germany) beat Ivan Lendl (Czechoslovakia) 1-6 6-4 6-4 6-4

1990 Lendl (Czechoslovakia) beat Edberg (Sweden) 4-6 7-6(3) 5-2 retired

1989 Lendl (Czechoslovakia) beat Miloslav Mecir (Czechoslovakia) 6-2 6-2 6-2

1988 Mats Wilander (Sweden) beat Pat Cash 6-3 6-7(3) 3-6 6-1 8-6

1987 (Jan) Edberg (Sweden) beat Cash 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3

1986 No competition

1985 (Nov) Edberg (Sweden) beat Wilander (Sweden) 6-4 6-3 6-3

1984 Wilander (Sweden) beat Kevin Curren (South Africa) 6-7(5) 6-4 7-6(3) 6-2

1983 Wilander (Sweden) beat Lendl (Czechoslovakia) 6-1 6-4 6-4

1982 Johan Kriek (South Africa) beat Steve Denton (U.S.) 6-3 6-3 6-2

1981 Kriek (South Africa) beat Denton (U.S.) 6-2 7-6(1) 6-7(1) 6-4

1980 Brian Teacher (U.S.) beat Kim Warwick 7-5 7-6(4) 6-3

1979 Guillermo Vilas (Argentina) beat John Sadri (U.S.) 7-6(4) 6-3 6-2

1978 Vilas (Argentina) beat John Marks 6-4 6-4 3-6 6-3

1977 (Dec) Vitas Gerulaitis (U.S.) beat John Lloyd (Britain) 6-3 7-6(1) 5-7 3-6 6-2

1977 (Jan) Roscoe Tanner (U.S.) beat Vilas (Argentina) 6-3 6-3 6-3

1976 Mark Edmondson beat John Newcombe 6-7 6-3 7-6 6-1

1975 Newcombe beat Jimmy Connors (U.S.) 7-5 3-6 6-4 7-6(7)

1974 Connors (U.S.) beat Phil Dent 7-6(7) 6-4 4-6 6-3

1973 Newcombe beat Onny Parun (New Zealand) 6-3 6-7 7-5 6-1

1972 Ken Rosewall beat Mal Anderson 7-6 6-3 7-5

1971 Rosewall beat Arthur Ashe (U.S.) 6-1 7-5 6-3

1970 Ashe (U.S.) beat Dick Crealy 6-4 9-7 6-2

1969 Rod Laver beat Andres Gimeno (Spain) 6-3 6-4 7-5

1968 Bill Bowrey beat Juan Gisbert (Spain) 7-5 2-6 9-7 6-4

1967 Roy Emerson beat Ashe (U.S.) 6-4 6-1 6-4

1966 Emerson beat Ashe (U.S.) 6-4 6-8 6-2 6-3

1965 Emerson beat Fred Stolle 7-9 2-6 6-4 7-5 6-1

1964 Emerson beat Stolle 6-3 6-4 6-2

1963 Emerson beat Ken Fletcher 6-3 6-3 6-1

1962 Laver beat Emerson 8-6 0-6 6-4 6-4

1961 Emerson beat Laver 1-6 6-3 7-5 6-4

1960 Laver beat Neale Fraser 5-7 3-6 6-3 8-6 8-6

1959 Alex Olmedo (U.S.) beat Fraser 6-1 6-2 3-6 6-3

1958 Ashley Cooper beat Anderson 7-5 6-3 6-4

1957 Cooper beat Fraser 6-3 9-11 6-4 6-2

1956 Lew Hoad beat Rosewall 6-4 3-6 6-4 7-5

1955 Rosewall beat Hoad 9-7 6-4 6-4

1954 Mervyn Rose beat Rex Hartwig 6-2 0-6 6-4 6-2

1953 Rosewall beat Rose 6-0 6-3 6-4

1952 Ken McGregor beat Frank Sedgman 7-5 12-10 2-6 6-2

1951 Dick Savitt (U.S.) beat McGregor 6-3 2-6 6-3 6-1

1950 Sedgman beat McGregor 6-3 6-4 4-6 6-1

1949 Sedgman beat John Bromwich 6-3 6-2 6-2

1948 Adrian Quist beat Bromwich 6-4 3-6 6-3 2-6 6-3

1947 Dinny Pails beat Bromwich 4-6 6-4 3-6 7-5 8-6

1946 Bromwich beat Pails 5-7 6-3 7-5 3-6 6-2

1941-45 No competition

1940 Quist beat Jack Crawford 6-3 6-1 6-2

1939 Bromwich beat Quist 6-4 6-1 6-3

1938 Donald Budge (U.S.) beat Bromwich 6-4 6-2 6-1

1937 Vivian McGrath beat Bromwich 6-3 1-6 6-0 2-6 6-1

1936 Quist beat Crawford 6-2 6-3 4-6 3-6 9-7

1935 Crawford beat Fred Perry (Britain) 2-6 6-4 6-4 6-4

1934 Perry (Britain) beat Crawford 6-3 7-5 6-1

1933 Crawford beat Keith Gledhill 2-6 7-5 6-3 6-2

1932 Crawford beat Harry Hopman 4-6 6-3 3-6 6-3 6-1

1931 Crawford beat Hopman 6-2 6-2 2-6 6-1

1930 Edgar Moon beat Hopman 6-3 6-1 6-3

1929 John Gregory (Britain) beat Richard Schlesinger 6-2 6-2 5-7 7-5

1928 Jean Borotra (France) beat Regner Cummings 6-4 6-1 4-6 5-7 6-3

1927 Gerald Patterson beat John Hawkes 3-6 6-4 3-6 18-16 6-3

1926 Hawkes beat Jim Willard 6-1 6-3 6-1

1925 James Anderson beat Patterson 11-9 2-6 6-2 6-3

1924 Anderson beat Schlesinger 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3

1923 Pat O'Hara Wood beat Cuthbert St. John 6-1 6-1 6-3

1922 Anderson beat Patterson 6-0 3-6 3-6 6-3 6-2

1921 Rhys Gemmell beat A. Hedeman 7-5 6-1 6-4

1920 O'Hara Wood beat Ron Thomas 6-3 4-6 6-8 6-1 6-3

1919 Algernon Kingscote (Britain) beat E. Pockley 6-4 6-0 6-3

1916-18 No competition

1915 Gordon Lowe (Britain) beat Horace Rice 4-6 6-1 6-1 6-4

1914 Arthur O'Hara Wood beat Patterson 6-4 6-3 5-7 6-1

1913 Ernie Parker beat Harry Parker (New Zealand) 2-6 6-1 6-3 6-2

1912 James Parke (Britain) beat A. Beamish (Britain) 3-6 6-2 1-6 6-1 7-5

1911 Norman Brookes beat Rice 6-1 6-2 6-3

1910 Rodney Heath beat Rice 6-4 6-3 6-2

1909 Tony Wilding (New Zealand) beat E. Parker 6-1 7-5 6-2

1908 Fred Alexander (U.S.) beat Alfred Dunlop 3-6 3-6 6-0 6-2 6-3

1907 Rice beat H. Parker (New Zealand) 6-3 6-4 6-4

1906 Wilding (New Zealand) beat Francis Fisher (New Zealand) 6-0 6-4 6-4

1905 Heath beat Arthur Curtis 4-6 6-3 6-4 6-4 REUTERS

