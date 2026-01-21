HIGHLIGHTS-Tennis-Australian Open day four
Jan 21 - Highlights of the fourth day at the Australian Open on Wednesday (times GMT):
0000 GMT - PLAY STARTS ON THE MAIN SHOWCOURTS
Play started on the main showcourts at Melbourne Park with Ukrainian 12th seed Elina Svitolina taking on qualifier Linda Klimovicova of Poland at John Cain Arena. Women's top seed Aryna Sabalenka was due to start the day on Rod Laver Arena at 0030 against China's Bai Zhuoxuan while fiery Russian Andrey Rublev, seeded 13th, battles Jaime Faria on Margaret Court Arena, also at 0030.
ORDER OF PLAY ON WEDNESDAY (Prefix number denotes seeding)
ROD LAVER ARENA
Day session (0030 GMT/1130 AEDT)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v Bai Zhuoxuan (China)
1-Carlos Alcaraz (Spain) v Yannick Hanfmann (Germany)
Night session (0800 GMT/1900 AEDT)
Hamad Medjedovic (Serbia) v 6-Alex de Minaur (Australia)
Iva Jovic (U.S.) v Priscilla Hon (Australia)
MARGARET COURT ARENA
Day session (0030 GMT/1130 AEDT)
Jaime Faria (Portugal) v 13-Andrey Rublev (Russia)
3-Coco Gauff (U.S.) v Olga Danilovic (Serbia)
Night session (0800 GMT/1900 AEDT)
Maria Sakkari (Greece) v 8-Mirra Andreeva (Russia)
29-Frances Tiafoe (U.S.) v Francisco Comesana (Argentina)
JOHN CAIN ARENA
Day session (0000 GMT/1100 AEDT)
12-Elina Svitolina (Ukraine) v Linda Klimovicova (Poland)
11-Daniil Medvedev (Russia) v Quentin Halys (France)
Night session (0600 GMT/1700 AEDT)
Elena-Gabriela Ruse (Romania) v Ajla Tomljanovic (Australia)
3-Alexander Zverev (Germany) v Alexandre Muller (France) REUTERS