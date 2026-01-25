Straitstimes.com header logo

HIGHLIGHTS-Tennis-Australian Open day eight

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 24, 2026 Serbia's Novak Djokovic in action during his third round match against Netherlands' Botic van de Zandschulp REUTERS/Hollie Adams

Jan 24 - Highlights of the eighth day at the Australian Open on Sunday (times GMT):

The top seeds are scheduled to appear back-to-back on Rod Laver Arena when Aryna Sabalenka meets Canadian teenager Victoria Mboko for the first time before Carlos Alcaraz faces American Tommy Paul in two compelling fourth-round matches. 

ROD LAVER ARENA

Day session (0030 GMT/1130 AEDT)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 17-Victoria Mboko (Canada)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v 19-Tommy Paul (U.S.) 

Night session (0800 GMT/1900 AEDT)

10-Alexander Bublik (Kazakhstan) v 6-Alex de Minaur (Australia)

12-Elina Svitolina (Ukraine) v 8-Mirra Andreeva (Russia)

MARGARET COURT ARENA

Day session (0030 GMT/1130 AEDT)

Laura Siegemund (Germany) and Edouard Roger-Vasselin (France) v Olivia Gadecki (Australia) and John Peers (Australia)

Storm Hunter (Australia) and Maya Joint (Australia) v 7-Anna Danilina (Kazakhstan) and 7-Aleksandra Krunic (Serbia)

3-Coco Gauff (U.S.) v 19-Karolina Muchova (Czech Republic)

11-Daniil Medvedev (Russia) v 25-Learner Tien (U.S.) 

JOHN CAIN ARENA

Day session (0000 GMT/1100 AEDT)

14-Robert Cash (U.S.) and 14-JJ Tracy (U.S.) v 3-Marcel

Granollers (Spain) and 3-Horacio Zeballos (Argentina) 

Yulia Putintseva (Kazakhstan) v 29-Iva Jovic (U.S.)

Adam Pavlasek (Czech Republic) and John-Patrick Smith (Australia) v Luke Johnson (UK) and Jan Zielinski (Poland)

3-Alexander Zverev (Germany) v 18-Francisco Cerundolo (Argentina) REUTERS

