French Open day two

Sign up now: Get the biggest sports news in your inbox

May 25 - Highlights of the second day at the French Open on Monday (times GMT):

1251 ELENA RYBAKINA SHRUGS OFF VERONIKA ERJAVEC

Australian Open champion and second seed Elena Rybakina cruises past Slovenia's Veronika Erjavec 6-2 6-2. The Kazakh will play Yuliia Starodubtseva in the second round.

1112 CARRENO-BUSTA OUSTS LEHECKA

Two-time French Open quarter-finalist Pablo Carreno-Busta beat 12th seed Jiri Lehecka 6-3 7-6(3) 6-3 in the first round.

1111 SWIATEK STARTS STRONG

Iga Swiatek kicked off her quest for a fifth French Open title with a swift 6-1 6-2 win over Australian wildcard Emerson Jones. The Polish third seed will face Czech Republic's Sara Bejlek in the second round.

READ MORE:

PREVIEW - Monfils embraces final Roland Garros as trickster Gaston looks to spoil send-off

Tennis-Swiatek on one-way street to second round in Paris

Olympic champion Zheng's return to Paris ends in tame defeat

Djokovic, Zverev off to winning starts at French Open but Fritz out

Record hunter Djokovic passes Mpetshi Perricard test in Paris

Fritz falls to Basavareddy in French Open shock

Ukraine's Kostyuk keeps focus in Paris after missile strike near parents' home

Frenchman Fils out of Roland Garros due to hip pain

Players accuse Grand Slams of ignoring concerns as tensions rise in Paris

List of French Open men's singles champions

List of French Open women's singles champions

1052 PAOLINI THROUGH TO SECOND ROUND

Former finalist and Italian 13th seed Jasmine Paolini beat Dayana Yastremska 7-5 6-3 to set up a second-round clash with Argentina's Solana Sierra, who had earlier knocked out Emma Raducanu.

0909 PLAY UNDER WAY

Play began under hot and sunny conditions at Roland Garros, with temperatures in Paris around 25 degrees Celsius and forecast to rise to about 33 degrees later in the day, with no rain expected.

Four-time French Open champion Iga Swiatek, seeded third, will open proceedings on Court Philippe-Chatrier against Australian wildcard Emerson Jones.

FRENCH OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE-CHATRIER (play begins at 1000 GMT)

Emerson Jones (Australia) v 3-Iga Swiatek (Poland)

Veronika Erjavec (Slovenia) v 2-Elena Rybakina (Kazakhstan)

32-Ugo Humbert (France) v Adrian Mannarino (France)

Hugo Gaston (France) v Gael Monfils (France)

COURT SUZANNE LENGLEN (play begins at 0900 GMT)

22-Arthur Rinderknech (France) v Jurij Rodionov (Austria)

7-Elina Svitolina (Ukraine) v Anna Bondar (Hungary)

Tessah Rajaonah (France) v 6-Amanda Anisimova (U.S.)

Daniel Merida (Spain) v 5-Ben Shelton (U.S.)

COURT SIMONNE MATHIEU (play begins at 0900 GMT)

13-Jasmine Paolini (Italy) v Dayana Yastremska (Ukraine)

Stan Wawrinka (Switzerland) v Jesper De Jong (Netherlands)

15-Casper Ruud (Norway) v Roman Safiullin (Russia)

Anastasia Zakharova (Russia) v 10-Karolina Muchova (Czech Republic) REUTERS