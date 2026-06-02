French Open day nine
PARIS, June 1 - Highlights of the ninth day at the French Open on Monday (times GMT):
1719 FELIX AUGER-ALIASSIME BEATS ALEJANDRO TABILO
Canadian fourth seed Felix Auger-Aliassime booked his quarter-final spot with a three-set win over Alejandro Tabilo of Chile, 6-3 7-5 6-1. Auger-Aliassime will face 10th seed Flavio Cobolli next.
1714 MATTEO BERRETTINI TAKES OUT JUAN MANUEL CERUNDOLO
Italy's Matteo Berrettini advanced past Argentina's Juan Manuel Cerundolo 6-3 7-6(2) 7-6(6) to reach the Paris quarter-finals for the second time.
1428 MAJA CHWALINSKA MARCHES ON WITH WIN OVER DIANE PARRY
Poland's Maja Chwalinska moved into the quarter-final with a 6-3 6-2 straight-sets win over Frenchwoman Diane Parry. She will face Anna Kalinskaya next.
1415 SHNAIDER UPSETS KEYS
Russian 25th seed Diana Shnaider stunned former Australian Open champion Madison Keys 6-3 3-6 6-0 to reach the Roland Garros quarter-finals for the first time.
1228 COBOLLI THROUGH TO LAST EIGHT
Italian 10th seed Flavio Cobolli beat American Zachary Svajda 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) to reach the French Open quarter-finals for the first time.
1205 KALINSKAYA KNOCKS OUT POTAPOVA
Anna Kalinskaya overcame a mid-match blip to beat 28th seed Anastasia Potapova 6-4 2-6 7-6(10-7) and reach the Roland Garros quarter-finals for the first time.
0909 PLAY UNDERWAY
Play began at Roland Garros with the temperature hovering around 20 degrees Celsius in Paris and expected to peak at about 26 degrees.
Women's world number one Aryna Sabalenka takes on four-times Grand Slam winner Naomi Osaka later on Monday while Felix Auger-Aliassime and Juan Manuel Cerundolo are in action in the men's singles.
FRENCH OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding):
COURT PHILIPPE CHATRIER
10-Flavio Cobolli (Italy) v Zachary Svajda (U.S.)
Maja Chwalinska (Poland) v Diane Parry (France)
4-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Alejandro Tabilo (Chile)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 16-Naomi Osaka (Japan)
COURT SUZANNE-LENGLEN
28-Anastasia Potapova (Austria) v 22-Anna Kalinskaya (Russia)
19-Madison Keys (U.S.) v 25-Diana Shnaider (Russia)
Juan Manuel Cerundolo (Argentina) v Matteo Berrettini (Italy)
19-Frances Tiafoe (U.S.) v Matteo Arnaldi (Italy) REUTERS