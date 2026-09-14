Tennis-List of US Open men's singles champions
NEW YORK, Sept 13 - List of U.S. Open men's singles champions after German top seed Alexander Zverev beat American eighth seed Ben Shelton in the final on Sunday.
2026 - Alexander Zverev (Germany) beat Ben Shelton (U.S) 6-3 7-6(2) 5-7 6-2
2025 - Carlos Alcaraz (Spain) beat Jannik Sinner (Italy) 6-2 3-6 6-1 6-4
2024 - Sinner (Italy) beat Taylor Fritz (U.S.) 6-3 6-4 7-5
2023 - Novak Djokovic (Serbia) beat Daniil Medvedev (Russia) 6-3 7-6(5) 6-3
2022 - Alcaraz (Spain) beat Casper Ruud (Norway) 6-4 2-6 7-6(1) 6-3
2021 - Daniil Medvedev (Russia) beat Novak Djokovic (Serbia) 6-4 6-4 6-4
2020 - Dominic Thiem (Austria) beat Alexander Zverev (Germany) 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6)
2019 - Rafa Nadal (Spain) beat Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4
2018 - Djokovic beat Juan Martin del Potro (Argentina) 6-3 7-6(4) 6-3
2017 - Nadal beat Kevin Anderson (South Africa) 6-3 6-3 6-4
2016 - Stan Wawrinka (Switzerland) beat Djokovic 6-7(1) 6-4 7-5 6-3
2015 - Djokovic beat Roger Federer (Switzerland) 6-4 5-7 6-4 6-4
2014 - Marin Cilic (Croatia) beat Kei Nishikori (Japan) 6-3 6-3 6-3
2013 - Nadal beat Djokovic 6-2 3-6 6-4 6-1
2012 - Andy Murray (Britain) beat Djokovic 7-6(10) 7-5 2-6 3-6 6-2
2011 - Djokovic beat Nadal 6-2 6-4 6-7(3) 6-1
2010 - Nadal beat Djokovic 6-4 5-7 6-4 6-2
2009 - Del Potro beat Federer 3-6 7-6(5) 4-6 7-6(4) 6-2
2008 - Federer beat Murray 6-2 7-5 6-2
2007 - Federer beat Djokovic 7-6(4) 7-6(2) 6-4
2006 - Federer beat Andy Roddick (U.S.) 6-2 4-6 7-5 6-1
2005 - Federer beat Andre Agassi (U.S.) 6-3 2-6 7-6(1) 6-1
2004 - Federer beat Lleyton Hewitt (Australia) 6-0 7-6 6-0
2003 - Roddick beat Juan Carlos Ferrero (Spain) 6-3 7-6 6-3
2002 - Pete Sampras (U.S.) beat Agassi 6-3 6-4 5-7 6-4
2001 - Hewitt beat Sampras 7-6(4) 6-1 6-1
2000 - Marat Safin (Russia) beat Sampras 6-4 6-3 6-3
1999 - Agassi beat Todd Martin (U.S.) 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2
1998 - Patrick Rafter (Australia) beat Mark Philippoussis (Australia) 6-3 3-6 6-2 6-0
1997 - Rafter beat Greg Rusedski (Britain) 6-3 6-2 4-6 7-5
1996 - Sampras beat Michael Chang (U.S.) 6-1 6-4 7-6(3)
1995 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 4-6 7-5
1994 - Agassi beat Michael Stich (Germany) 6-1 7-6 7-5
1993 - Sampras beat Cedric Pioline (France) 6-4 6-4 6-3
1992 - Stefan Edberg (Sweden) beat Sampras 3-6 6-4 7-6 6-2
1991 - Edberg beat Jim Courier (U.S.) 6-2 6-4 6-0
1990 - Sampras beat Agassi 6-4 6-3 6-2
1989 - Boris Becker (Germany) beat Ivan Lendl (Czechoslovakia) 7-6 1-6 6-3 7-6
1988 - Mats Wilander (Sweden) beat Lendl 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4
1987 - Lendl beat Wilander 6-7 6-0 7-6 6-4
1986 - Lendl beat Miloslav Mecir (Czechoslovakia) 6-4 6-2 6-0
1985 - Lendl beat John McEnroe (U.S.) 7-6 6-3 6-4
1984 - McEnroe beat Lendl 6-3 6-4 6-1
1983 - Jimmy Connors (U.S.) beat Lendl 6-3 6-7 7-5 6-0
1982 - Connors beat Lendl 6-3 6-2 4-6 6-4
1981 - McEnroe beat Bjorn Borg (Sweden) 4-6 6-2 6-4 6-3
1980 - McEnroe beat Borg 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4
1979 - McEnroe beat Vitas Gerulaitis (U.S.) 7-5 6-3 6-3
1978 - Connors beat Borg 6-4 6-2 6-2
1977 - Guillermo Vilas (Argentina) beat Connors 2-6 6-3 7-5 6-0
1976 - Connors beat Borg 6-4 3-6 7-6 6-4
1975 - Manuel Orantes (Spain) beat Connors 6-4 6-3 6-3
1974 - Connors beat Ken Rosewall (Australia) 6-1 6-0 6-1
1973 - John Newcombe (Australia) beat Jan Kodes (Czechoslovakia) 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2
1972 - Ilie Nastase (Romania) beat Arthur Ashe (U.S.) 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3
1971 - Stan Smith (U.S.) beat Kodes 3-6 6-3 6-2 7-6
1970 - Rosewall beat Tony Roche (Australia) 2-6 6-4 7-6 6-3
1969 - Rod Laver (Australia) beat Roche 7-9 6-1 6-2 6-2
1968 - Ashe beat Tom Okker (Netherlands) 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3
U.S. National Championships
1967 - John Newcombe (Australia) beat Clark Graebner (U.S.) 6-4 6-4 8-6
1966 - Fred Stolle (Australia) beat Newcombe 4-6 12-10 6-3 6-4
1965 - Manuel Santana (Spain) beat Cliff Drysdale (South Africa) 6-2 7-9 7-5 6-1
1964 - Emerson beat Fred Stolle (Australia) 6-4 6-2 6-4
1963 - Rafael Osuna (Mexico) beat Frank Froehling (U.S.) 7-5 6-4 6-2
1962 - Laver beat Emerson 6-2 6-4 5-7 6-4
1961 - Emerson beat Laver 7-5 6-3 6-2
1960 - Neale Fraser (Australia) beat Laver 6-4 6-4 9-7
1959 - Fraser beat Alex Olmedo (U.S.) 6-3 5-7 6-2 6-4
1958 - Ashley Cooper (Australia) beat Malcolm Anderson (Australia) 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6
1957 - Anderson beat Cooper 10-8 7-5 6-4
1956 - Rosewall beat Lew Hoad (Australia) 4-6 6-2 6-3 6-3
1955 - Tony Trabert (U.S.) beat Rosewall 9-7 6-3 6-3
1954 - Vic Seixas (U.S.) beat Rex Hartwig (Australia) 3-6 6-2 6-4 6-4
1953 - Trabert beat Seixas 6-3 6-2 6-3
1952 - Frank Sedgman (Australia) beat Gardnar Mulloy (U.S.) 6-1 6-2 6-3
1951 - Sedgman (Australia) beat Seixas 6-4 6-1 6-1
1950 - Arthur Larsen (U.S.) beat Herbert Flam (U.S.) 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3
1949 - Pancho Gonzales (U.S.) beat Ted Schroeder (U.S.) 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4
1948 - Gonzales beat Eric Sturgess (South Africa) 6-2 6-3 14-12
1947 - Jack Kramer (U.S.) beat Frank Parker (U.S.) 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3
1946 - Kramer beat Tom Brown (U.S.) 9-7 6-3 6-0
1945 - Frank Parker (U.S.) beat Bill Talbert (U.S.) 14-12 6-1 6-2
1944 - Parker beat Talbert 6-4 3-6 6-3 6-3
1943 - Joseph Hunt (U.S.) beat Kramer 6-3 6-8 10-8 6-0
1942 - Schroeder beat Parker 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2
1941 - Bobby Riggs (U.S.) beat Frank Kovacs (U.S.) 5-7 6-1 6-3 6-3
1940 - Don McNeill (U.S.) beat Riggs 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5
1939 - Riggs beat Welby Van Horn (U.S.) 6-4 6-2 6-4
1938 - Don Budge (U.S.) beat Gene Mako (U.S.) 6-3 6-8 6-2 6-1
1937 - Budge beat Gottfried von Cramm (Germany) 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1
1936 - Fred Perry (Britain) beat Budge 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8
1935 - Wilmer Allison (U.S.) beat Sidney Wood (U.S.) 6-2 6-2 6-3
1934 - Perry beat Allison 6-4 6-3 3-6 1-6 8-6
1933 - Perry beat Jack Crawford (Australia) 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1
1932 - Ellsworth Vines (U.S.) beat Henri Cochet (France) 6-4 6-4 6-4
1931 - Vines (U.S.) beat George Lott (U.S.) 7-9 6-3 9-7 7-5
1930 - John Doeg (U.S.) beat Frank Shields (U.S.) 10-8 1-6 6-4 16-14
1929 - Bill Tilden (U.S.) beat Francis Hunter (U.S.) 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4
1928 - Henri Cochet (France) beat Hunter 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3
1927 - Rene Lacoste (France) beat Tilden 11-9 6-3 11-9
1926 - Lacoste beat Jean Borotra (France) 6-4 6-0 6-4
1925 - Tilden beat Bill Johnston (U.S.) 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3
1924 - Tilden beat Johnston 6-1 9-7 6-2
1923 - Tilden beat Johnston 6-4 6-1 6-4
1922 - Tilden beat Johnston 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4
1921 - Tilden beat Wallace Johnson (U.S.) 6-1 6-3 6-1
1920 - Tilden beat Johnston 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3
1919 - Johnston beat Tilden 6-4 6-4 6-3
1918 - Robert Murray (U.S.) beat Tilden 6-3 6-1 7-5
1917 - Murray beat Nathaniel Niles (U.S.) 5-7 8-6 6-3 6-3
1916 - Richard Williams (U.S.) beat Johnston 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4
1915 - Johnston (U.S.) beat Maurice McLoughlin (U.S.) 1-6 6-0 7-5 10-8
1914 - Williams beat McLoughlin 6-3 8-6 10-8
1913 - McLoughlin beat Williams 6-4 5-7 6-3 6-1
1912 - McLoughlin beat Johnson 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2
1911 - William Larned (U.S.) beat McLoughlin 6-4 6-4 6-2
1910 - Larned (U.S.) beat Tom Bundy (U.S.) 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1
1909 - Larned beat William Clothier (U.S.) 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1
1908 - Larned beat Beals Wright (U.S.) 6-1 6-2 8-6
1907 - Larned beat Robert LeRoy (U.S.) 6-2 6-2 6-4
1906 - Clothier beat Beals Wright (U.S.) 6-3 6-0 6-4
1905 - Beals Wright (U.S.) beat Holcombe Ward (U.S.) 6-2 6-1 11-9
1904 - Holcombe Ward (U.S.) beat Clothier 10-8 6-4 9-7
1903 - Laurence Doherty (Britain) beat Larned 6-0 6-3 10-8
1902 - Larned beat Reginald Doherty (Britain) 4-6 6-2 6-4 8-6
1901 - Larned beat Wright 6-2 6-8 6-4 6-4
1900 - Malcolm Whitman (U.S.) beat Larned 6-4 1-6 6-2 6-2
1899 - Whitman beat Jahial Paret (U.S.) 6-1 6-2 3-6 7-5
1898 - Whitman beat Dwight Davis (U.S.) 3-6 6-2 6-2 6-1
1897 - Robert Wrenn (U.S.) beat Wilberforce Eaves (Britain) 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2
1896 - Wrenn beat Frederick Hovey (U.S.) 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1
1895 - Hovey beat Wrenn 6-3 6-2 6-4
1894 - Wrenn beat Manliffe Goodbody (Britain) 6-8 6-1 6-4 6-4
1893 - Wrenn beat Hovey 6-4 3-6 6-4 6-4
1892 - Oliver Campbell (U.S.) beat Hovey 7-5 3-6 6-3 7-5
1891 - Campbell beat Clarence Hobart (U.S.) 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2
1890 - Campbell beat Henry Slocum (U.S.) 6-2 4-6 6-3 6-1
1889 - Slocum beat Quincy Shaw (U.S.) 6-3 6-1 4-6 6-2
1888 - Slocum beat Howard Taylor (U.S.) 6-4 6-1 6-0
1887 - Richard Sears (U.S.) beat Slocum 6-1 6-3 6-2
1886 - Sears beat Robert Beeckman (U.S.) 4-6 6-1 6-3 6-4
1885 - Sears beat Godfrey Brinley (U.S.) 6-3 4-6 6-0 6-3
1884 - Sears beat Howard Taylor (U.S.) 6-0 1-6 6-0 6-2
1883 - Sears beat James Dwight (U.S.) 6-2 6-0 9-7
1882 - Sears beat Clarence Clark (U.S.) 6-1 6-4 6-0
1881 - Sears beat William Glyn (Britain) 6-0 6-3 6-2 REUTERS