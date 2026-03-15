Straitstimes.com header logo

Rugby-List of Six Nations winners

Sign up now: Get the biggest sports news in your inbox

Google Preferred Source badge

March 14 - List of Six Nations Championship winners after France claimed their record eighth title in a 48-46 victory over England on Saturday at the Stade de France:

Six Nations (2000-present)

2026 France

2025 France

2024 Ireland

2023 Ireland

2022 France

2021 Wales

2020 England

2019 Wales

2018 Ireland

2017 England

2016 England

2015 Ireland

2014 Ireland

2013 Wales

2012 Wales

2011 England

2010 France

2009 Ireland

2008 Wales

2007 France

2006 France

2005 Wales

2004 France

2003 England

2002 France

2001 England

2000 England

SIX NATIONS TITLES

France: 8

England: 7

Wales, Ireland: 6

Scotland, Italy: 0

Five Nations (1940-99)

1999 Scotland

1998 France

1997 France

1996 England

1995 England

1994 Wales

1993 France

1992 England

1991 England

1990 Scotland

1989 France

1988 France and Wales

1987 France

1986 France and Scotland

1985 Ireland

1984 Scotland

1983 France and Ireland

1982 Ireland

1981 France

1980 England

1979 Wales

1978 Wales

1977 France

1976 Wales

1975 Wales

1974 Ireland

1973 England, France, Ireland, Scotland and Wales

1972 Not Completed

1971 Wales

1970 France and Wales

1969 Wales

1968 France

1967 France

1966 Wales

1965 Wales

1964 Scotland and Wales

1963 England

1962 France

1961 France

1960 England and France

1959 France

1958 England

1957 England

1956 Wales

1955 France and Wales

1954 England, France and Wales

1953 England

1952 Wales

1951 Ireland

1950 Wales

1949 Ireland

1948 Ireland

1947 England and Wales

1940-46 Not held due to World War II

Home Nations (1932-1939)

1939 England, Ireland and Wales

1938 Scotland

1937 England

1936 Wales

1935 Ireland

1934 England

1933 Scotland

1932 England, Ireland and Wales

Five Nations (1910-31)

1931 Wales

1930 England

1929 Scotland

1928 England

1927 Ireland and Scotland

1926 Ireland and Scotland

1925 Scotland

1924 England

1923 England

1922 Wales

1921 England

1920 Scotland, Wales and England

1915-19 Not held due to World War I

1914 England

1913 England

1912 Ireland and England

1911 Wales

1910 England REUTERS

See more on

World War I

World War II

France

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Privacy Policy

Need help? Reach us here.

Advertise with us

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
Subscribe Placeholder
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2026 SPH Media Limited. All rights reserved.