Rugby-List of Six Nations winners
March 14 - List of Six Nations Championship winners after France claimed their record eighth title in a 48-46 victory over England on Saturday at the Stade de France:
Six Nations (2000-present)
2026 France
2025 France
2024 Ireland
2023 Ireland
2022 France
2021 Wales
2020 England
2019 Wales
2018 Ireland
2017 England
2016 England
2015 Ireland
2014 Ireland
2013 Wales
2012 Wales
2011 England
2010 France
2009 Ireland
2008 Wales
2007 France
2006 France
2005 Wales
2004 France
2003 England
2002 France
2001 England
2000 England
SIX NATIONS TITLES
France: 8
England: 7
Wales, Ireland: 6
Scotland, Italy: 0
Five Nations (1940-99)
1999 Scotland
1998 France
1997 France
1996 England
1995 England
1994 Wales
1993 France
1992 England
1991 England
1990 Scotland
1989 France
1988 France and Wales
1987 France
1986 France and Scotland
1985 Ireland
1984 Scotland
1983 France and Ireland
1982 Ireland
1981 France
1980 England
1979 Wales
1978 Wales
1977 France
1976 Wales
1975 Wales
1974 Ireland
1973 England, France, Ireland, Scotland and Wales
1972 Not Completed
1971 Wales
1970 France and Wales
1969 Wales
1968 France
1967 France
1966 Wales
1965 Wales
1964 Scotland and Wales
1963 England
1962 France
1961 France
1960 England and France
1959 France
1958 England
1957 England
1956 Wales
1955 France and Wales
1954 England, France and Wales
1953 England
1952 Wales
1951 Ireland
1950 Wales
1949 Ireland
1948 Ireland
1947 England and Wales
1940-46 Not held due to World War II
Home Nations (1932-1939)
1939 England, Ireland and Wales
1938 Scotland
1937 England
1936 Wales
1935 Ireland
1934 England
1933 Scotland
1932 England, Ireland and Wales
Five Nations (1910-31)
1931 Wales
1930 England
1929 Scotland
1928 England
1927 Ireland and Scotland
1926 Ireland and Scotland
1925 Scotland
1924 England
1923 England
1922 Wales
1921 England
1920 Scotland, Wales and England
1915-19 Not held due to World War I
1914 England
1913 England
1912 Ireland and England
1911 Wales
1910 England REUTERS