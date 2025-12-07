Straitstimes.com header logo

List of Formula One world champions

Sign up now: Get the biggest sports news in your inbox

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 McLaren's Lando Norris in action during the race REUTERS/Jakub Porzycki

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 7, 2025 McLaren's Lando Norris in action during the race REUTERS/Jakub Porzycki

Follow topic:

Dec 7 - List of Formula One world champions after McLaren's Lando Norris won his first title in Abu Dhabi on Sunday:- - - -

2025 - Lando Norris (Britain), McLaren

2024 - Max Verstappen (Netherlands), Red Bull

2023 - Verstappen, Red Bull

2022 - Verstappen, Red Bull

2021 - Verstappen, Red Bull

2020 - Lewis Hamilton (Britain) Mercedes

2019 - Hamilton, Mercedes

2018 - Hamilton, Mercedes

2017 - Hamilton, Mercedes

2016 - Nico Rosberg (Germany) Mercedes

2015 - Hamilton, Mercedes

2014 - Hamilton, Mercedes

2013 - Sebastian Vettel (Germany) Red Bull

2012 - Vettel, Red Bull

2011 - Vettel, Red Bull

2010 - Vettel, Red Bull

2009 - Jenson Button (Britain) Brawn

2008 - Hamilton, McLaren

2007 - Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari

2006 - Fernando Alonso (Spain) Renault

2005 - Alonso, Renault

2004 - Michael Schumacher (Germany) Ferrari

2003 - Schumacher, Ferrari

2002 - Schumacher, Ferrari

2001 - Schumacher, Ferrari

2000 - Schumacher, Ferrari

1999 - Mika Hakkinen (Finland) McLaren

1998 - Hakkinen, McLaren

1997 - Jacques Villeneuve (Canada) Williams

1996 - Damon Hill (Britain) Williams

1995 - Schumacher, Benetton

1994 - Schumacher, Benetton

1993 - Alain Prost (France) Williams

1992 - Nigel Mansell (Britain) Williams

1991 - Ayrton Senna (Brazil) McLaren

1990 - Senna, McLaren

1989 - Prost, McLaren

1988 - Senna, McLaren

1987 - Nelson Piquet (Brazil) Williams

1986 - Prost, McLaren

1985 - Prost, McLaren

1984 - Niki Lauda (Austria) McLaren

1983 - Piquet, Brabham

1982 - Keke Rosberg (Finland) Williams

1981 - Piquet, Brabham

1980 - Alan Jones (Australia) Williams

1979 - Jody Scheckter (South Africa) Ferrari

1978 - Mario Andretti (U.S.) Lotus

1977 - Lauda, Ferrari

1976 - James Hunt (Britain) McLaren

1975 - Lauda, Ferrari

1974 - Emerson Fittipaldi (Brazil) McLaren

1973 - Jackie Stewart (Britain) Tyrrell

1972 - Fittipaldi, Lotus

1971 - Stewart, Tyrrell

1970 - Jochen Rindt (Austria) Lotus

1969 - Stewart, Matra

1968 - Graham Hill (Britain) Lotus

1967 - Denny Hulme (New Zealand) Brabham

1966 - Jack Brabham (Australia) Brabham

1965 - Jim Clark (Britain) Lotus

1964 - John Surtees (Britain) Ferrari

1963 - Clark, Lotus

1962 - Hill, BRM

1961 - Phil Hill (U.S.) Ferrari

1960 - Brabham, Cooper

1959 - Brabham, Cooper

1958 - Mike Hawthorn (Britain) Ferrari

1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) Maserati

1956 - Fangio, Lancia/Ferrari

1955 - Fangio, Mercedes

1954 - Fangio, Mercedes/Maserati

1953 - Alberto Ascari (Italy) Ferrari

1952 - Ascari, Ferrari

1951 - Fangio, Alfa Romeo

1950 - Giuseppe Farina (Italy) Alfa Romeo

- - - -

Multiple champions:

7 - Schumacher, Hamilton

5 - Fangio

4 - Prost, Vettel, Verstappen

3 - Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna

2 - Alonso, Ascari, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Graham

Hill. REUTERS

See more on

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Privacy Policy

Need help? Reach us here.

Advertise with us

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
Subscribe Placeholder
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2025 SPH Media Limited. All rights reserved.