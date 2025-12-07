List of Formula One world champions
Dec 7 - List of Formula One world champions after McLaren's Lando Norris won his first title in Abu Dhabi on Sunday:- - - -
2025 - Lando Norris (Britain), McLaren
2024 - Max Verstappen (Netherlands), Red Bull
2023 - Verstappen, Red Bull
2022 - Verstappen, Red Bull
2021 - Verstappen, Red Bull
2020 - Lewis Hamilton (Britain) Mercedes
2019 - Hamilton, Mercedes
2018 - Hamilton, Mercedes
2017 - Hamilton, Mercedes
2016 - Nico Rosberg (Germany) Mercedes
2015 - Hamilton, Mercedes
2014 - Hamilton, Mercedes
2013 - Sebastian Vettel (Germany) Red Bull
2012 - Vettel, Red Bull
2011 - Vettel, Red Bull
2010 - Vettel, Red Bull
2009 - Jenson Button (Britain) Brawn
2008 - Hamilton, McLaren
2007 - Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari
2006 - Fernando Alonso (Spain) Renault
2005 - Alonso, Renault
2004 - Michael Schumacher (Germany) Ferrari
2003 - Schumacher, Ferrari
2002 - Schumacher, Ferrari
2001 - Schumacher, Ferrari
2000 - Schumacher, Ferrari
1999 - Mika Hakkinen (Finland) McLaren
1998 - Hakkinen, McLaren
1997 - Jacques Villeneuve (Canada) Williams
1996 - Damon Hill (Britain) Williams
1995 - Schumacher, Benetton
1994 - Schumacher, Benetton
1993 - Alain Prost (France) Williams
1992 - Nigel Mansell (Britain) Williams
1991 - Ayrton Senna (Brazil) McLaren
1990 - Senna, McLaren
1989 - Prost, McLaren
1988 - Senna, McLaren
1987 - Nelson Piquet (Brazil) Williams
1986 - Prost, McLaren
1985 - Prost, McLaren
1984 - Niki Lauda (Austria) McLaren
1983 - Piquet, Brabham
1982 - Keke Rosberg (Finland) Williams
1981 - Piquet, Brabham
1980 - Alan Jones (Australia) Williams
1979 - Jody Scheckter (South Africa) Ferrari
1978 - Mario Andretti (U.S.) Lotus
1977 - Lauda, Ferrari
1976 - James Hunt (Britain) McLaren
1975 - Lauda, Ferrari
1974 - Emerson Fittipaldi (Brazil) McLaren
1973 - Jackie Stewart (Britain) Tyrrell
1972 - Fittipaldi, Lotus
1971 - Stewart, Tyrrell
1970 - Jochen Rindt (Austria) Lotus
1969 - Stewart, Matra
1968 - Graham Hill (Britain) Lotus
1967 - Denny Hulme (New Zealand) Brabham
1966 - Jack Brabham (Australia) Brabham
1965 - Jim Clark (Britain) Lotus
1964 - John Surtees (Britain) Ferrari
1963 - Clark, Lotus
1962 - Hill, BRM
1961 - Phil Hill (U.S.) Ferrari
1960 - Brabham, Cooper
1959 - Brabham, Cooper
1958 - Mike Hawthorn (Britain) Ferrari
1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) Maserati
1956 - Fangio, Lancia/Ferrari
1955 - Fangio, Mercedes
1954 - Fangio, Mercedes/Maserati
1953 - Alberto Ascari (Italy) Ferrari
1952 - Ascari, Ferrari
1951 - Fangio, Alfa Romeo
1950 - Giuseppe Farina (Italy) Alfa Romeo
Multiple champions:
7 - Schumacher, Hamilton
5 - Fangio
4 - Prost, Vettel, Verstappen
3 - Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna
2 - Alonso, Ascari, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Graham
Hill. REUTERS