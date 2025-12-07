Soccer - World Cup match schedule
Dec 6 - The 2026 World Cup is set to begin in Mexico City at 1900 GMT with co-host nation Mexico playing South Africa at the Azteca Stadium.
Following is the confirmed schedule and venues for next year's 48-team World Cup, which will be held in the United States, Canada and Mexico from June 11 to July 19, 2026.
GROUP A
Mexico v South Africa June 11 at 1900 GMT in Mexico City
South Korea v European Playoff D June 12 at 0200 GMT in Guadalajara
European Playoff D v South Africa June 18 at 1600 GMT in Atlanta
Mexico v South Korea June 19 at 0100 GMT in Guadalajara
European Playoff D v Mexico June 25 at 0100 GMT in Mexico City
South Africa v South Korea June 25 at 0100 GMT in Monterrey
GROUP B
Canada v European Playoff A June 12 at 1900 GMT in Toronto
Qatar v Switzerland June 13 at 1900 GMT in San Francisco
Switzerland v European Playoff A June 18 at 1900 GMT in Los Angeles
Canada v Qatar June 18 at 2200 GMT in Vancouver
Switzerland v Canada June 24 at 1900 GMT in Vancouver
European Playoff A v Qatar June 24 at 1900 GMT in Seattle
GROUP C
Brazil v Morocco June 13 at 2200 GMT in New York, New Jersey
Haiti v Scotland June 14 at 0100 GMT in Boston
Scotland v Morocco June 19 at 2200 GMT in Boston
Brazil v Haiti June 20 at 0100 GMT in Philadelphia
Scotland v Brazil June 24 at 2200 GMT in Miami
Morocco v Haiti June 24 at 2200 GMT in Atlanta
GROUP D
United States v Paraguay June 13 at 0100 in Los Angeles
Australia v European Playoff C June 13 at 0400 GMT in Vancouver
European Playoff C v Paraguay June 19 at 0400 GMT in San Francisco
United States v Australia June 19 at 1900 GMT in Seattle
European Playoff C v United States June 26 at 0200 GMT in Los Angeles
Paraguay v Australia June 26 at 0200 GMT in San Francisco
GROUP E
Germany v Curacao June 14 at 1900 GMT in Houston
Ivory Coast v Ecuador June 14 at 2300 GMT in Philadelphia
Germany v Ivory Coast June 20 at 2000 GMT in Toronto
Ecuador v Curacao June 21 at 0000 GMT in Kansas City
Ecuador v Germany June 25 at 2000 GMT in New York, New Jersey
Curacao v Ivory Coast June 25 at 2000 GMT in New York, New Jersey
GROUP F
Netherlands v Japan June 14 at 2000 GMT in Dallas
European Playoff B v Tunisia June 15 0200 GMT in Monterrey
Netherlands v European Playoff B June 20 at 1700 GMT in Houston
Tunisia v Japan June 21 at 0400 GMT in Monterrey
Japan v European Playoff B June 25 at 2300 GMT in Dallas
Tunisia v Netherlands June 25 at 2300 GMT in Kansas City
GROUP G
Belgium v Egypt June 15 at 1900 GMT in Seattle
Iran v New Zealand June 16 at 0100 GMT in Los Angeles
Belgium v Iran June 21 at 1900 GMT in Los Angeles
New Zealand v Egypt June 22 at 0100 GMT in Vancouver
Egypt v Iran June 27 at 0300 GMT in Seattle
New Zealand v Belgium June 27 at 0300 in Vancouver
GROUP H
Spain v Cape Verde June 15 at 1600 GMT in Atlanta
Saudi Arabia v Uruguay June 15 at 2200 GMT in Miami
Spain v Saudi Arabia June 21 at 1600 GMT in Atlanta
Uruguay v Cape Verde June 21 at 2200 GMT in Miami
Cape Verde v Saudi Arabia June 27 at 0000 GMT in Houston
Uruguay v Spain June 27 at 0000 GMT in Guadalajara
GROUP I
France v Senegal June 16 at 1900 GMT in New York, New Jersey
FIFA Playoff 2 v Norway June 16 at 2200 GMT in Boston
France v FIFA Playoff 2 June 22 at 0200 GMT in Philadelphia
Norway v Senegal June 23 at 0000 GMT in New York, New Jersey
Norway v France June 26 at 1900 GMT in Boston
Senegal v FIFA Playoff 2 June 26 at 1900 GMT in Toronto
GROUP J
Argentina v Algeria June 17 at 0100 GMT in Kansas City
Austria v Jordan June 17 at 0400 GMT in San Francisco
Argentina v Austria June 22 at 1700 GMT in Dalllas
Jordan v Algeria June 23 at 0300 GMT in San Francisco
Algeria v Austria June 28 at 0200 GMT in Kansas City
Jordan v Argentina June 28 at 0200 in Dallas
GROUP K
Portugal v FIFA Playoff 1 June 17 at 1700 GMT in Houston
Uzbekistan v Colombia June 18 at 0200 GMT in Mexico City
Portugal v Uzbekistan June 23 at 1700 GMT in Houston
Colombia v FIFA Playoff 1 June 24 at 0200 GMT in Guadalajara
Colombia v Portugal June 27 at 2330 GMT in Miami
FIFA Playoff 1 v Uzbekistan June 27 at 2330 GMT in Atlanta
GROUP L
England v Croatia June 17 at 2000 GMT in Dallas
Ghana v Panama June 17 at 2300 GMT in Toronto
England v Ghana June 23 at 2000 GMT in Boston
Panama v Croatia June 23 at 2300 GMT in Toronto
Panama v England June 27 at 2100 GMT in New York, New Jersey
Croatia v Ghana June 27 at 2100 GMT in Philadelphia REUTERS