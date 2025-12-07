Straitstimes.com header logo

Soccer - World Cup match schedule

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Match Schedule Announced - Washington, D.C., U.S. - December 6, 2025 General view of the group stage match schedule REUTERS/Jeenah Moon

Dec 6 - The 2026 World Cup is set to begin in Mexico City at 1900 GMT with co-host nation Mexico playing South Africa at the Azteca Stadium.

Following is the confirmed schedule and venues for next year's 48-team World Cup, which will be held in the United States, Canada and Mexico from June 11 to July 19, 2026.

GROUP A

Mexico v South Africa June 11 at 1900 GMT in Mexico City

South Korea v European Playoff D June 12 at 0200 GMT in Guadalajara

European Playoff D v South Africa June 18 at 1600 GMT in Atlanta

Mexico v South Korea June 19 at 0100 GMT in Guadalajara

European Playoff D v Mexico June 25 at 0100 GMT in Mexico City

South Africa v South Korea June 25 at 0100 GMT in Monterrey

GROUP B

Canada v European Playoff A June 12 at 1900 GMT in Toronto

Qatar v Switzerland June 13 at 1900 GMT in San Francisco

Switzerland v European Playoff A June 18 at 1900 GMT in Los Angeles

Canada v Qatar June 18 at 2200 GMT in Vancouver

Switzerland v Canada June 24 at 1900 GMT in Vancouver

European Playoff A v Qatar June 24 at 1900 GMT in Seattle

GROUP C

Brazil v Morocco June 13 at 2200 GMT in New York, New Jersey

Haiti v Scotland June 14 at 0100 GMT in Boston

Scotland v Morocco June 19 at 2200 GMT in Boston

Brazil v Haiti June 20 at 0100 GMT in Philadelphia

Scotland v Brazil June 24 at 2200 GMT in Miami

Morocco v Haiti June 24 at 2200 GMT in Atlanta

GROUP D

United States v Paraguay June 13 at 0100 in Los Angeles

Australia v European Playoff C June 13 at 0400 GMT in Vancouver

European Playoff C v Paraguay June 19 at 0400 GMT in San Francisco

United States v Australia June 19 at 1900 GMT in Seattle

European Playoff C v United States June 26 at 0200 GMT in Los Angeles

Paraguay v Australia June 26 at 0200 GMT in San Francisco

GROUP E

Germany v Curacao June 14 at 1900 GMT in Houston

Ivory Coast v Ecuador June 14 at 2300 GMT in Philadelphia

Germany v Ivory Coast June 20 at 2000 GMT in Toronto

Ecuador v Curacao June 21 at 0000 GMT in Kansas City

Ecuador v Germany June 25 at 2000 GMT in New York, New Jersey

Curacao v Ivory Coast June 25 at 2000 GMT in New York, New Jersey

GROUP F

Netherlands v Japan June 14 at 2000 GMT in Dallas

European Playoff B v Tunisia June 15 0200 GMT in Monterrey

Netherlands v European Playoff B June 20 at 1700 GMT in Houston

Tunisia v Japan June 21 at 0400 GMT in Monterrey

Japan v European Playoff B June 25 at 2300 GMT in Dallas

Tunisia v Netherlands June 25 at 2300 GMT in Kansas City

GROUP G

Belgium v Egypt June 15 at 1900 GMT in Seattle

Iran v New Zealand June 16 at 0100 GMT in Los Angeles

Belgium v Iran June 21 at 1900 GMT in Los Angeles

New Zealand v Egypt June 22 at 0100 GMT in Vancouver

Egypt v Iran June 27 at 0300 GMT in Seattle

New Zealand v Belgium June 27 at 0300 in Vancouver

GROUP H

Spain v Cape Verde June 15 at 1600 GMT in Atlanta

Saudi Arabia v Uruguay June 15 at 2200 GMT in Miami

Spain v Saudi Arabia June 21 at 1600 GMT in Atlanta

Uruguay v Cape Verde June 21 at 2200 GMT in Miami

Cape Verde v Saudi Arabia June 27 at 0000 GMT in Houston

Uruguay v Spain June 27 at 0000 GMT in Guadalajara

GROUP I

France v Senegal June 16 at 1900 GMT in New York, New Jersey

FIFA Playoff 2 v Norway June 16 at 2200 GMT in Boston

France v FIFA Playoff 2 June 22 at 0200 GMT in Philadelphia

Norway v Senegal June 23 at 0000 GMT in New York, New Jersey

Norway v France June 26 at 1900 GMT in Boston

Senegal v FIFA Playoff 2 June 26 at 1900 GMT in Toronto

GROUP J

Argentina v Algeria June 17 at 0100 GMT in Kansas City

Austria v Jordan June 17 at 0400 GMT in San Francisco

Argentina v Austria June 22 at 1700 GMT in Dalllas

Jordan v Algeria June 23 at 0300 GMT in San Francisco

Algeria v Austria June 28 at 0200 GMT in Kansas City

Jordan v Argentina June 28 at 0200 in Dallas

GROUP K

Portugal v FIFA Playoff 1 June 17 at 1700 GMT in Houston

Uzbekistan v Colombia June 18 at 0200 GMT in Mexico City

Portugal v Uzbekistan June 23 at 1700 GMT in Houston

Colombia v FIFA Playoff 1 June 24 at 0200 GMT in Guadalajara

Colombia v Portugal June 27 at 2330 GMT in Miami

FIFA Playoff 1 v Uzbekistan June 27 at 2330 GMT in Atlanta

GROUP L

England v Croatia June 17 at 2000 GMT in Dallas

Ghana v Panama June 17 at 2300 GMT in Toronto

England v Ghana June 23 at 2000 GMT in Boston

Panama v Croatia June 23 at 2300 GMT in Toronto

Panama v England June 27 at 2100 GMT in New York, New Jersey

Croatia v Ghana June 27 at 2100 GMT in Philadelphia REUTERS

