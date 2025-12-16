FACTBOX-Soccer-Profiles of the Group E teams at Africa Cup of Nations
RABAT, Dec 16 - Factbox on Group E at the Africa Cup of Nations, which kicks off in Morocco on Sunday:
FIXTURES (kickoff time GMT)
Dec 24 (1200) Rabat – Algeria v Sudan
Dec 24 (1430) Casablanca – Burkina Faso v Equatorial Guinea
Dec 28 (1200) Rabat – Algeria v Burkina Faso
Dec 28 (1430) Casablanca – Equatorial Guinea v Sudan
Dec 31 (1700) Rabat – Algeria v Equatorial Guinea
Dec 31 (1700) Casablanca – Burkina Faso v Sudan
TEAMS
Algeria
Previous appearances in finals: (20) 1968, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023
Best performance: Winners 1990, 2019
FIFA world ranking Nov 2025: 35
Coach: Vladimir Petkovic (Bosnia)
How they qualified: First-place in Group E, ahead of Equatorial Guinea, Togo and Liberia
Squad
Goalkeepers: Oussama Benbot (USM Alger), Luca Zidane (Granada), Anthony Mandrea (Caen)
Defenders: Ryan Ait-Nouri (Manchester City), Youcef Atal (Al Sadd), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghani (Hellas Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Mehdi Dorval (Bari), Jaouen Hadjam (Young Boys Berne), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)
Midfielders: Houssem Aouar (Al Ittihad), Ismael Bennacer (Dinamo Zagreb), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramiz Zerrouki (Twente), Adem Zorgane (Union Saint Gilloise)
Forwards: Mohamed Amoura (Werder Bremen), Monsef Bakrar (Dinamo Zagreb), Redouane Berkane (Al Wakrah), Adil Boulbina (Al Duhail), Baghdad Bounedjah (Al Shamal), Anis Hadj-Moussa (Feyenoord), Ilan Kebbal (Paris FC), Riyad Mahrez (Al Ahli)
Burkina Faso
Previous appearances in finals: (13) 1978, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2021, 2023
Best performance: Runners u- 2013
FIFA world ranking Nov 2025: 62
Coach: Brama Traore
How they qualified: Runners-up in Group L, behind Senegal but ahead of Burundi and Malawi
Squad
Goalkeepers: Herve Koffi (Angers), Kylian Nikiema (ADO Den Haag), Farid Ouedraogo (Al Hilal)
Defenders: Abdoul Ayinde (KAA Gent), Issoufou Dayo (Umm Salal, Qatar), Nasser Djiga (Rangers), Issa Kabore (Wrexham), Arsene Kouassi (Lorient), Adamo Nagalo (PSV Eindhoven), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Steeve Yago (Aris Limassol)
Midfielders: Cedric Badolo (Spartak Trnava), Stephane Aziz Ki (Wydad Casablanca), Ismaila Ouedraogo (Odense), Saidou Simpore (National Bank Egypt), Blati Toure (Pyramids), Gustavo Sangare (Noah), Mohamed Zoungrana (Mouloudia Alger)
Forwards: Ousseni Bouda (San Jose Earthquakes), Cyriaque Irie (Freiburg), Pierre Kabore (Hearts), Georgi Minoungou (Seattle Sounders), Dango Ouattara (Brentford), Bertrand Traore (Sunderland), Lassina Traore (Shakhtar Donetsk)
Equatorial Guinea
Previous appearances in finals: (4) 2012, 2015, 2021, 2023
Best performance: Semi-finalists 2015
FIFA world ranking Nov 2025: 97
Coach: Juan Micha
How they qualified: Runners-up in Group E, behind Algeria but ahead of Togo and Liberia
Squad
Goalkeepers: Aitor Embela (Soneja), Jesus Owono (FC Andorra), Manuel Sapunga (Sekhukhune United)
Defenders: Carlos Akapo (Amazonas), Marvin Anieboh (San Sebastian de los Reyes), Saul Coco (Torino, Italy), Javier Mum (FC Muza), Basilio Ndong (KF Tirana), Michael Ngaah (Real Avila), Charles Ondo (Portland Timbers), Esteban Orozco (Arges), Nestor Senra (Recreativo Huelva)
Midfielders: Alex Balboa (Lugo), Jannick Buyla (Numancia), Santiago Eneme (Sparta Prague), Pablo Ganet (Persita), Jose Machin (Vis Pesaro), Omar Mascarell (Mallorca), Alex Masogo (Beroe Stara Zagora), Pedro Obiang (Monza)
Forwards: Gael Joel Akogo (Granada), Luis Asue (Shanghai Shenhua), Dorian Junior (Viborg), Josete Miranda (Kalamata), Jose Nabil (Nantes), Emilio Nsue (Inter City), Iban Salvador (Wisla Plock), Loren Zuniga (Real Madrid Castilla)
Sudan
Previous appearances in finals: (9) 1957, 1959, 1963, 1970, 1972, 1976, 2008, 2012, 2021
Best performance: Winners 1970
FIFA world ranking Nov 2025: 118
Coach: Kwesi Appiah (Ghana)
How they qualified: Runners-up in Group F, behind Angola but ahead of Niger and Ghana
Squad
Goalkeepers: Ali Aboeshren (Al Hilal), Mohamed Abooja (Al Merrikh), Monged Elneel (El Merreikh Juba)
Defenders: Altayeb Abaker, Yasser Awad Boshara (both Al Hilal), Mohamed Kasri Hakeem (Jamus), Bakhit Khamis (Al Ahli Tripoli), Mustapha Kharshom (Al Hilal), Mazin Mohamedin (Al Akhdar), Mohamed Saeed Ahmed (Al Hilal), Ahmed Tabanja, Awad Zaid (both Al Merrikh)
Midfielders: Aamir Abdallah (Avondale), Mohamed Abuaagla, Salahedin Adil (both Al Hilal), Sheddy Barglan (FC Den Bosch), Musa Ali Hussain (Al Merrikh), Walieldin Khidir, Abdelrazig Omer (both Al Hilal), Amar Taifour (CS Sfaxien)
Forwards: Mohamed Abderahman (Al Hilal), Abo Eisa (Chonburi), Al-Gozoli Nooh (Al Merrikh), Mo Eisa (Uthai Thani), John Mano (Al Akhdar), Yasir Mozamil (Al Hilal), Muhamed Tia Asad (Al Merrikh) REUTERS