Winning colours of ST challenge

Challenge 1

Sharyl Lam

Dayna Zaidi

Vincent Lee

Chiang Yok Wah

Cheryl Kam

Teo Aik Cher

Wong Chek Poh

Wendy Choo

Fernanda Wee

Audrey Tan

Challenge 2

Soh Rui Ting

Ng Chee Choy

Tay Ee Yan

Christian James Micu

Enya Lee

Lim May Ping Sarina

Chan Chee Kwong

Wee Yong Hui

Lim Xin Hui

Yap En Teen

Challenge 3

Torazo Tokuda

Amos Yeo Desheng

Ruby Guan

Odelia Yap

Sarah Tan Xuan Lin

Joseph Yeoh

Rohaya Mustapha

Jorraine Lim

Amulya Mathur

Thalia Lim

Challenge 4

Ng Ai Peng

Tengku Tiara Laetisha

Mary Anne Peattie

Shawn Ho

Juliet Toh

Koh Mui Sang Pauline

Natania Tan

Lau Lee Chian

Rusdiany

Shaun Chiang

Challenge 5

Chur Kian Chong

Alvin Chia

Chong Chung Meng

Michele Lee

Leong Chao Yang

Angelyn Chew

Chong Pei En

Jarrett Wee

Martin Lee Choy

Ow Kian Wei

Challenge 6

Tan Soh Hui

Rohit Suresh

Georgina Gray

Michael Saw

Yong Sam Yee

Ashley Teh

Chen Minjie

Wong Yew Chung

Ang Wai Lin

Jacqueline Chiam

Challenge 7

Rachel Chiang

Marilyn Chew

Shaun Lim Jun Jie

Goh Min Yan

Joan Lai

Chow Kien Yew

Teo I-Jen

Lukas Minghui Hoppe

Huin Kim Lian

Gigi Lo

Due to an oversight, the list of winners was not run in The Sunday Times yesterday. We are sorry for the error. To see the rest of the winning entries, go to: str.sg/Jduo