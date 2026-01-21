For subscribers
News analysis
Malaysia’s Perikatan Nasional rudderless as search for Opposition’s new chief deadlocked
- Perikatan Nasional seeks a new chairman after Muhyiddin Yassin's resignation, with PAS wanting to take over but facing internal and external resistance.
- PAS chief Hadi Awang backs Dr Samsuri Mokhtar, but his candidacy is opposed by those favouring a religious scholar or ulama.
- PN's other members insist the opposition coalition must be led by a party president but Muhyiddin is dead set against continuing as chairman.
KUALA LUMPUR – Three weeks after former premier Muhyiddin Yassin quit as Perikatan Nasional (PN) chief,
quit as Perikatan Nasional (PN) chief,Malaysia’s main opposition coalition still does not have a new chairman.
Parti Islam SeMalaysia (PAS) has signalled its readiness
its readinessto take over the reins, seeing it as a natural progression given it has more elected representatives across Parliament and the 13 state assemblies than any other party.