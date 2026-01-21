Straitstimes.com header logo

For subscribers

News analysis

Malaysia’s Perikatan Nasional rudderless as search for Opposition’s new chief deadlocked

Sign up now: Get insights on the biggest stories in Malaysia

Both Muhyiddin Yassin (right) and Hadi Awang are dead set against leading Malaysia's main opposition coalition Perikatan Nasional.

Both Muhyiddin Yassin (right) and Hadi Awang are dead set against leading Malaysia's main opposition coalition Perikatan Nasional.

PHOTO: ST FILE

avatar-alt

Shannon Teoh

Follow topic:
  • Perikatan Nasional seeks a new chairman after Muhyiddin Yassin's resignation, with PAS wanting to take over but facing internal and external resistance.
  • PAS chief Hadi Awang backs Dr Samsuri Mokhtar, but his candidacy is opposed by those favouring a religious scholar or ulama.
  • PN's other members insist the opposition coalition must be led by a party president but Muhyiddin is dead set against continuing as chairman.

AI generated

KUALA LUMPUR Three weeks after former premier Muhyiddin Yassin

quit as Perikatan Nasional (PN) chief,

Malaysia’s main opposition coalition still does not have a new chairman. 

Parti Islam SeMalaysia (PAS) has signalled

its readiness

to take over the reins, seeing it as a natural progression given it has more elected representatives across Parliament and the 13 state assemblies than any other party.

See more on

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Privacy Policy

Need help? Reach us here.

Advertise with us

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
Subscribe Placeholder
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2026 SPH Media Limited. All rights reserved.