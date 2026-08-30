Straitstimes.com header logo

Rescuers moved after new lake forms in mudslide-hit area of Tibet: Chinese state media

Sign up now: Get insights on Asia's fast-moving developments

A Chinese rescue worker walks near a barrier lake formed following a mudslide.

A Chinese rescue worker walks near a barrier lake formed following a mudslide.

PHOTO: REUTERS

BEIJING – Chinese rescuers near the Tibet border port that was hit by a deadly mudslide were “moved to a safe location” on Aug 30, after a new lake was formed by a landslide, state media reported.

“On the evening of Aug 29, monitoring drones deployed in the area detected a landslide on a mountainside 2.8km downstream from the Purepuqiang Tsangpo barrier lake,” the state broadcaster said, referring to a drained lake that had in previous days threatened rescue operations.

“The landslide formed a new barrier and a new barrier lake is now forming,” CCTV said, adding that rescue personnel near the Gyirong border port had been moved to safer areas. AFP

More on this topic
Rescuers dig into tunnel as missing toll from Nepal, China flood exceeds 3,000
Disaster experts say Nepal glacier collapse was difficult to predict
See more on

Nepal

China

Floods

Natural disasters

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Personal Data Protection Notice

Need help? Reach us here.

Advertise with us

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
Subscribe Placeholder
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2026 SPH Media Limited. All rights reserved.