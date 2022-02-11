Yesterday's Kranji barrier trial results

TRIAL 1
1 Knight Love * (S Shafrizal)
2 Wild Bee * (R Iskandar)
3 War Commander * (M Nunes)
4 Grand Fighter
5 Sir Elton (K A'Isisuhairi)
6 Revolution (I Saifudin)
7 Idlewild
8 Nordic Gem (O Chavez)
Margins and time: Ns, 11/4, hd, 2, ns, nk, 1/2 (1min 01.16sec)
TRIAL 2
1 Ace Sovereign * (Nunes)
2 Sun Rectitude * (A'Isisuhairi)
3 See Yah (Chavez)
4 Lady Stuning
5 City Gate (Saifudin)
6 Battle Win (T Rehaizat)
7 Lim's Moreready (D Beasley)
Margins and time: 1/2, 23/4, 43/4, 21/2, 21/4, 181/4 (1:00.59)
TRIAL 3
1 Rocket Star * (Nunes)
2 Minister * (A'Isisuhairi)
3 Mr Malek * (WH Kok)
4 Lim's Dream (Beasley)
5 Ablest Ascend
6 Savvy Command (M Lerner)
7 Green Star (PH Seow)
8 Sing Our Song (L Beuzelin)
Margins and time: 41/4, nk, ns, 1/2, hd, 13/4, 1 (59.28)
TRIAL 4
1 In All His Glory * (Nunes)
2 Silent Partner (Lerner)
3 Starharmony (Beuzelin)
4 Sand Box (A'Isisuhairi)
5 First Choice (Seow)
6 Silent Is Gold (F Yusoff)
7 Galaxy Star (M Kellady)
8 Run And Run (M Zaki)
Margins and time: 51/2, nk, nk, 1, 33/4, 1, 1 (1:00.02)
TRIAL 5
1 Pungarehu * (Nunes)
2 Samurai Express H (S John)
3 Konan * (Beuzelin)
4 Circuit Star (Chavez)
5 Mesmerizing
6 Victory Joy (Saifudin)
7 Fiddlestick (Rehaizat)
8 Khao Manee (Lerner)
Margins and time: 1/2, 1/2, 3/4, 11/4, 31/2, 1, 11/2 (1:00.20)