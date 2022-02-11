Yesterday's Kranji barrier trial results

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TRIAL 1

1 Knight Love * (S Shafrizal)

2 Wild Bee * (R Iskandar)

3 War Commander * (M Nunes)

4 Grand Fighter

5 Sir Elton (K A'Isisuhairi)

6 Revolution (I Saifudin)

7 Idlewild

8 Nordic Gem (O Chavez)

Margins and time: Ns, 11/4, hd, 2, ns, nk, 1/2 (1min 01.16sec)

TRIAL 2

1 Ace Sovereign * (Nunes)

2 Sun Rectitude * (A'Isisuhairi)

3 See Yah (Chavez)

4 Lady Stuning

5 City Gate (Saifudin)

6 Battle Win (T Rehaizat)

7 Lim's Moreready (D Beasley)

Margins and time: 1/2, 23/4, 43/4, 21/2, 21/4, 181/4 (1:00.59)

TRIAL 3

1 Rocket Star * (Nunes)

2 Minister * (A'Isisuhairi)

3 Mr Malek * (WH Kok)

4 Lim's Dream (Beasley)

5 Ablest Ascend

6 Savvy Command (M Lerner)

7 Green Star (PH Seow)

8 Sing Our Song (L Beuzelin)

Margins and time: 41/4, nk, ns, 1/2, hd, 13/4, 1 (59.28)

TRIAL 4

1 In All His Glory * (Nunes)

2 Silent Partner (Lerner)

3 Starharmony (Beuzelin)

4 Sand Box (A'Isisuhairi)

5 First Choice (Seow)

6 Silent Is Gold (F Yusoff)

7 Galaxy Star (M Kellady)

8 Run And Run (M Zaki)

Margins and time: 51/2, nk, nk, 1, 33/4, 1, 1 (1:00.02)

TRIAL 5

1 Pungarehu * (Nunes)

2 Samurai Express H (S John)

3 Konan * (Beuzelin)

4 Circuit Star (Chavez)

5 Mesmerizing

6 Victory Joy (Saifudin)

7 Fiddlestick (Rehaizat)

8 Khao Manee (Lerner)

Margins and time: 1/2, 1/2, 3/4, 11/4, 31/2, 1, 11/2 (1:00.20)

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A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on February 11, 2022, with the headline Yesterday's Kranji barrier trial results. Subscribe

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MCI (P) 031/10/2021, MCI (P) 032/10/2021. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No. 202120748H. Copyright © 2021 SPH Media Limited. All rights reserved.

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