The 2027 men's Tour de France route

Cycling - Tour de France - Stage 11 - Toulouse to Toulouse - Toulouse, France - July 16, 2025 Israel - Premier Tech's Joseph Blackmore goes by the Tour de France logo before stage 11 REUTERS/Benoit Tessier

PARIS, Oct 22 - The route for the 2027 men's Tour de France, which will start from Edinburgh on July 2, was unveiled by the race's organisers on Thursday.

July 2 – Stage 1 – Edinburgh to Carlisle, 185 kmJuly 3 – Stage 2 – Keswick to Liverpool, 223 kmJuly 4 – Stage 3 – Welshpool to Cardiff, 223 kmJuly 5 – Rest day

July 6 – Stage 4 – Cherbourg-en-Cotentin to Cherbourg-en-Cotentin, 171 kmJuly 7 – Stage 5 – Pontorson to Plumelec, 178 kmJuly 8 – Stage 6 – Vannes to Angers, 193 kmJuly 9 – Stage 7 – Blois to Chambord, 38 km (individual time trial)July 10 – Stage 8 – Bourges to Le Creusot, 224 kmJuly 11 – Stage 9 – Villars-les-Dombes to Grand Colombier, 162 kmJuly 12 – Rest day

July 13 – Stage 10 – Annecy to Sallanches, 171 kmJuly 14 – Stage 11 – Cluses to Les Saisies, 150 kmJuly 15 – Stage 12 – Chambery to Valence, 162 kmJuly 16 – Stage 13 – Aubenas to Montpellier, 164 kmJuly 17 – Stage 14 – Montpellier to Mende, 199 kmJuly 18 – Stage 15 – Rodez to Albi, 169 kmJuly 19 – Rest day

July 20 – Stage 16 – Toulouse to Toulouse, 33 km (individual time trial)July 21 – Stage 17 – Muret to Pau, 186 kmJuly 22 – Stage 18 – Pau to Saint-Lary-Soulan, 174 kmJuly 23 – Stage 19 – Hasparren to Laruns, 160 kmJuly 24 – Stage 20 – Maubourguet to Libourne, 198 kmJuly 25 – Stage 21 – Saint-Quentin-en-Yvelines to Paris, 116 km

Total distance: 3,479 km REUTERS