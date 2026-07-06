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Wimbledon day eight

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LONDON, July 6 - Highlights of the eighth day at Wimbledon on Monday (times GMT):

1233 KOSTYUK TAKES DOWN KRUEGER  French Open semi-finalist and Ukrainian 12th seed Marta Kostyuk brushed aside American qualifier Ashlyn Krueger 6-4 6-4 to reach Wimbledon quarter-finals for the first time.

1006 PLAY UNDER WAY

Play began under sunny conditions at the All England Club, with temperatures around 26 degrees Celsius (79 degrees Fahrenheit).

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

13-Jasmine Paolini (Italy) v 29-Alexandra Eala (Philippines

Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Arthur Fery (Britain)

13-Jiri Lehecka (Czech Republic) v 2-Alexander Zverev (Germany)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

5-Alex de Minaur (Australia) v 9-Flavio Cobolli (Italy)

26-Madison Keys (U.S.) v 9-Linda Noskova (Czech Republic)

6-Taylor Fritz (U.S.) v 10-Alexander Bublik (Kazakhstan)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

Ashlyn Krueger (U.S.) v 12-Marta Kostyuk (Ukraine)

21-Marie Bouzkova (Czech Republic) v 25-Elise Mertens (Belgium) REUTERS

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