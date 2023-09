US Open order of play on Saturday

NEW YORK - Order of play on the main show courts on the sixth day of the U.S. Open on Saturday (play starts 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v 26-Dan Evans (Britain)

26-Elina Svitolina (Ukraine) v 3-Jessica Pegula (U.S.)

5-Ons Jabeur (Tunisia) v 31-Marie Bouzkova (Czech Republic)

3-Daniil Medvedev (Russia) v Sebastian Baez (Argentina)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Clara Burel (France) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

14-Liudmila Samsonova (Russia) v 17-Madison Keys (U.S.)

Stan Wawrinka (Switzerland) v 6-Jannik Sinner (Italy)

12-Alexander Zverev (Germany) v 19-Grigor Dimitrov (Bulgaria)

22-Ekaterina Alexandrova (Russia) v 9-Marketa Vondrousova (Czech Republic) REUTERS