Tennis-List of US Open women's singles champions
NEW YORK, Sept 12 - List of U.S. Open women's singles champions after Elena Rybakina beat Aryna Sabalenka in the final on Saturday:
2026 - Rybakina (Kazakhstan) beat Aryna Sabalenka (Belarus) 6-4 5-7 6-2
2025 - Sabalenka (Belarus) beat Amanda Anisimova (U.S.) 6-3 7-6(3)
2024 - Sabalenka beat Jessica Pegula (U.S.) 7-5 7-5
2023 - Coco Gauff (U.S.) beat Sabalenka 2-6 6-3 6-2
2022 - Iga Swiatek (Poland) beat Ons Jabeur (Tunisia) 6-2 7-6(5)
2021 - Emma Raducanu (Britain) beat Leylah Fernandez (Canada) 6-4 6-3
2020 - Naomi Osaka (Japan) beat Victoria Azarenka (Belarus) 1-6 6-3 6-3
2019 - Bianca Andreescu (Canada) beat Serena Williams (U.S.) 6-3 7-5
2018 - Osaka beat Serena Williams 6-2 6-4
2017 - Sloane Stephens (U.S.) beat Madison Keys (U.S.) 6-3 6-0
2016 - Angelique Kerber (Germany) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-3 4-6 6-4
2015 - Flavia Pennetta (Italy) beat Roberta Vinci (Italy) 7-6(4) 6-2
2014 - Serena Williams beat Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3
2013 - Serena Williams beat Azarenka 7-5 6-7(6) 6-1
2012 - Serena Williams beat Azarenka 6-2 2-6 7-5
2011 - Samantha Stosur (Australia) beat Serena Williams 6-2 6-3
2010 - Kim Clijsters (Belgium) beat Vera Zvonareva (Russia) 6-2 6-1
2009 - Clijsters beat Wozniacki 7-5 6-3
2008 - Serena Williams beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 7-5
2007 - Justine Henin (Belgium) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 6-3
2006 - Maria Sharapova (Russia) beat Henin 6-4 6-4
2005 - Clijsters beat Mary Pierce (France) 6-3 6-1
2004 - Kuznetsova beat Elena Dementieva (Russia) 6-3 7-5
2003 - Henin beat Clijsters 7-5 6-1
2002 - Serena Williams beat Venus Williams (U.S.) 6-4 6-3
2001 - Venus Williams beat Serena Williams 6-2 6-4
2000 - Venus Williams beat Lindsay Davenport (U.S.) 6-4 7-5
1999 - Serena Williams beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6
1998 - Davenport beat Hingis 6-3 7-5
1997 - Hingis beat Venus Williams 6-0 6-4
1996 - Steffi Graf (Germany) beat Monica Seles (U.S.) 7-5 6-4
1995 - Graf beat Seles 7-6 0-6 6-3
1994 - Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Graf 1-6 7-6 6-4
1993 - Graf beat Helena Sukova (Czech Republic) 6-3 6-3
1992 - Seles beat Sanchez-Vicario 6-3 6-3
1991 - Seles beat Martina Navratilova (U.S.) 7-6 6-1
1990 - Gabriela Sabatini (Argentina) beat Graf 6-2 7-6
1989 - Graf beat Navratilova 3-6 7-5 6-1
1988 - Graf beat Sabatini 6-3 3-6 6-1
1987 - Navratilova beat Graf 7-6 6-1
1986 - Navratilova beat Sukova 6-3 6-2
1985 - Hana Mandlikova (Czechoslovakia) beat Navratilova 7-6 1-6 7-6
1984 - Navratilova beat Chris Evert (U.S.) 4-6 6-4 6-4
1983 - Navratilova beat Evert 6-1 6-3
1982 - Evert beat Mandlikova 6-3 6-1
1981 - Tracy Austin (U.S.) beat Navratilova 1-6 7-6 7-6
1980 - Evert beat Mandlikova 5-7 6-1 6-1
1979 - Austin beat Evert 6-4 6-3
1978 - Evert beat Pam Shriver (U.S.) 7-5 6-4
1977 - Evert beat Wendy Turnbull (Australia) 7-6 6-2
1976 - Evert beat Evonne Goolagong (Australia) 6-3 6-0
1975 - Evert beat Goolagong 5-7 6-4 6-2
1974 - Billie Jean King (U.S.) beat Goolagong 3-6 6-3 7-5
1973 - Margaret Court (Australia) beat Goolagong 7-6 5-7 6-2
1972 - King beat Kerry Melville (Australia) 6-3 7-5
1971 - King beat Rosemary Casals (U.S.) 6-4 7-6
1970 - Court beat Casals 6-2 2-6 6-1
1969 - Court beat Nancy Richey (U.S.) 6-2 6-2
1968 - Virginia Wade (Britain) beat King 6-4 6-4
U.S. National Championships
1967 - King beat Ann Haydon Jones (Britain) 11-9 6-4
1966 - Maria Bueno (Brazil) beat Richey 6-3 6-1
1965 - Court beat Billie Jean Moffitt (U.S.) 8-6 7-5
1964 - Bueno beat Carole Caldwell Graebner (U.S.) 6-1 6-0
1963 - Bueno beat Court 7-5 6-4
1962 - Court beat Darlene Hard (U.S.) 9-7 6-4
1961 - Hard beat Ann Haydon (Britain) 6-3 6-4
1960 - Hard beat Bueno 6-4 10-12 6-4
1959 - Bueno beat Christine Truman (Britain) 6-1 6-4
1958 - Althea Gibson (U.S.) beat Hard 3-6 6-1 6-2
1957 - Gibson beat Louise Brough (U.S.) 6-3 6-2
1956 - Shirley Fry (U.S.) beat Gibson 6-3 6-4
1955 - Doris Hart (U.S.) beat Patricia Ward Hales (Britain) 6-4 6-2
1954 - Hart beat Brough 6-8 6-1 8-6
1953 - Maureen Connolly (U.S.) beat Hart 6-2 6-4
1952 - Connolly beat Hart 6-3 7-5
1951 - Connolly beat Fry 6-3 1-6 6-4
1950 - Margaret Osborne (U.S.) beat Hart 6-4 6-3
1949 - Osborne beat Hart 6-3 6-1
1948 - Osborne beat Brough 4-6 6-4 15-13
1947 - Brough beat Osborne 8-6 4-6 6-1
1946 - Pauline Betz (U.S.) beat Hart 11-9 6-3
1945 - Sarah Palfrey Cooke (U.S.) beat Betz 3-6 8-6 6-4
1944 - Betz beat Osborne 6-3 8-6
1943 - Betz beat Brough 6-3 5-7 6-3
1942 - Betz beat Brough 4-6 6-1 6-4
1941 - Cooke beat Betz 7-5 6-2
1940 - Alice Marble (U.S.) beat Helen Jacobs (U.S.) 6-2 6-3
1939 - Marble beat Jacobs 6-0 8-10 6-4
1938 - Marble beat Nancye Wynne Bolton (Australia) 6-0 6-3
1937 - Anita Lizana (Chile) beat Jadwiga Jedrzejowska (Poland) 6-4 6-2
1936 - Marble beat Jacobs 4-6 6-3 6-2
1935 - Jacobs beat Cooke 6-2 6-4
1934 - Jacobs beat Cooke 6-1 6-4
1933 - Jacobs beat Helen Wills (U.S.) 8-6 3-6 3-0 retired
1932 - Jacobs beat Carolin Babcock (U.S.) 6-2 6-2
1931 - Wills beat Eileen Bennett (Britain) 6-4 6-1
1930 - Betty Nuthall (Britain) beat Anna McCune Harper (U.S.) 6-1 6-4
1929 - Wills beat Phoebe Holcroft Watson (Britain) 6-4 6-2
1928 - Wills beat Jacobs 6-2 6-1
1927 - Wills beat Nuthall 6-1 6-4
1926 - Molla Mallory (U.S.) beat Elizabeth Ryan (U.S.) 4-6 6-4 9-7
1925 - Wills beat Kitty McKane Godfree (Britain) 3-6 6-0 6-2
1924 - Wills beat Mallory 6-1 6-3
1923 - Wills beat Mallory 6-2 6-1
1922 - Mallory beat Wills 6-3 6-1
1921 - Mallory beat Mary Browne (U.S.) 4-6 6-4 6-2
1920 - Mallory beat Marion Zinderstein (U.S.) 6-3 6-1
1919 - Hazel Hotchkiss Wightman (U.S.) beat Zinderstein (U.S.) 6-1 6-2
1918 - Molla Bjurstedt (Norway) beat Eleanor Goss (U.S.) 6-4 6-3
1917 - Bjurstedt beat Marion Vanderhoef (U.S.) 4-6 6-0 6-2
1916 - Bjurstedt beat Louise Hammond Raymond (U.S.) 6-0 6-1
1915 - Bjurstedt beat Wightman 4-6 6-2 6-0
1914 - Mary Browne (U.S.) beat Marie Wagner (U.S.) 6-2 1-6 6-1
1913 - Browne beat Dorothy Green (U.S.) 6-2 7-5
1912 - Browne beat Eleonora Sears (U.S.) 6-4 6-2
1911 - Wightman beat Florence Sutton (U.S.) 8-10 6-1 9-7
1910 - Wightman beat Louise Hammond Raymond (U.S.) 6-4 6-2
1909 - Wightman beat Maud Barger-Wallach (U.S.) 6-0 6-1
1908 - Barger-Wallach beat Evelyn Sears (U.S.) 6-3 1-6 6-3
1907 - Sears beat Carrie Neely (U.S.) 6-3 6-2
1906 - Helen Homans (U.S.) beat Barger-Wallach (U.S.) 6-4 6-3
1905 - Elisabeth Moore (U.S.) beat Homans 6-4 5-7 6-1
1904 - May Sutton (U.S.) beat Moore 6-1 6-2
1903 - Moore beat Marion Jones (U.S.) 7-5 8-6
1902 - Marion Jones beat Moore 6-1 1-0 retired
1901 - Moore beat Myrtle McAteer (U.S.) 6-4 3-6 7-5 2-6 6-2
1900 - McAteer beat Edith Parker (U.S.) 6-2 6-2 6-0
1899 - Marion Jones beat Maud Banks (U.S.) 6-1 6-1 7-5
1898 - Juliette Atkinson (U.S.) beat Marion Jones 6-3 5-7 6-4 2-6 7-5
1897 - Atkinson beat Moore 6-3 6-3 4-6 3-6 6-3
1896 - Moore beat Atkinson 6-4 4-6 6-2 6-2
1895 - Atkinson beat Helen Hellwig (U.S.) 6-4 6-2 6-1
1894 - Hellwig beat Aline Terry (U.S.) 7-5 3-6 6-0 3-6 6-3
1893 - Terry beat Augusta Schultz (U.S.) 6-1 6-3
1892 - Mabel Cahill* (Britain) beat Moore 5-7 6-3 6-4 4-6 6-2
1891 - Cahill beat Ellen Roosevelt (U.S.) 6-4 6-1 4-6 6-3
1890 - Roosevelt beat Bertha Townsend (U.S.) 6-2 6-2
1889 - Townsend beat Lida Voorhees (U.S.) 7-5 6-2
1888 - Townsend beat Ellen Hansell (U.S.) 6-3 6-5
1887 - Hansell beat Laura Knight (U.S.) 6-1 6-0
* Mabel Cahill from the United Kingdom of Britain and Ireland REUTERS