Tennis-List of French Open men's singles champions
Sign up now: Get the biggest sports news in your inbox
May 22 - List of French Open men's singles champions:
2025 Carlos Alcaraz (Spain) beat Jannik Sinner (Italy) 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 7-6(10-2)
2024 Alcaraz (Spain) beat Alexander Zverev (Germany) 6-3 2-6 5-7 6-1 6-2
2023 Novak Djokovic (Serbia) beat Casper Ruud (Norway) 7-6(1) 6-3 7-5
2022 Rafa Nadal (Spain) beat Ruud 6-3 6-3 6-0
2021 Djokovic beat Stefanos Tsitsipas (Greece) 6-7(6) 2-6 6-3 6-2 6-4
2020 Nadal beat Djokovic 6-0 6-2 7-5
2019 Nadal beat Dominic Thiem (Austria) 6-3 5-7 6-1 6-1
2018 Nadal beat Thiem 6-4 6-3 6-2
2017 Nadal beat Stan Wawrinka (Switzerland) 6-2 6-3 6-1
2016 Djokovic beat Andy Murray (Britain) 3-6 6-1 6-2 6-4
2015 Wawrinka beat Djokovic 4-6 6-4 6-3 6-4
2014 Nadal beat Djokovic 3-6 7-5 6-2 6-4
2013 Nadal beat David Ferrer (Spain) 6-3 6-2 6-3
2012 Nadal beat Djokovic 6-4 6-3 2-6 7-5
2011 Nadal beat Roger Federer (Switzerland) 7-5 7-6 5-7 6-1
2010 Nadal beat Robin Soderling (Sweden) 6-4 6-2 6-4
2009 Federer beat Soderling 6-1 7-6 6-4
2008 Nadal beat Federer 6-1 6-3 6-0
2007 Nadal beat Federer 6-3 4-6 6-3 6-4
2006 Nadal beat Federer 1-6 6-1 6-4 7-6
2005 Nadal beat Mariano Puerta (Argentina) 6-7 6-3 6-1 7-5
2004 Gaston Gaudio (Argentina) beat Guillermo Coria (Argentina) 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6
2003 Juan Carlos Ferrero (Spain) beat Martin Verkerk (Netherlands) 6-1 6-3 6-2
2002 Albert Costa (Spain) beat Ferrero 6-1 6-0 4-6 6-3
2001 Gustavo Kuerten (Brazil) beat Alex Corretja (Spain) 6-7 7-5 6-2 6-0
2000 Kuerten beat Magnus Norman (Sweden) 6-2 6-3 2-6 7-6
1999 Andre Agassi (U.S.) beat Medvedev 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4
1998 Carlos Moya (Spain) beat Corretja 6-3 7-5 6-3
1997 Kuerten beat Sergi Bruguera (Spain) 6-3 6-4 6-2
1996 Yevgeny Kafelnikov (Russia) beat Michael Stich (Germany) 7-6 7-5 7-6
1995 Thomas Muster (Austria) beat Michael Chang (U.S.) 7-5 6-2 6-4
1994 Bruguera beat Alberto Berasategui (Spain) 6-3 7-5 2-6 6-1
1993 Bruguera beat Jim Courier (U.S.) 6-4 2-6 6-2 3-6 6-3
1992 Courier beat Petr Korda (Czechoslovakia) 7-5 6-2 6-1
1991 Courier beat Agassi 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4
1990 Andres Gomez (Ecuador) beat Agassi 6-3 2-6 6-4 6-4
1989 Chang beat Stefan Edberg (Sweden) 6-1 3-6 4-6 6-4 6-2
1988 Mats Wilander (Sweden) beat Henri Leconte (France) 7-5 6-2 6-1
1987 Ivan Lendl (Czechoslovakia) beat Wilander 7-5 6-2 3-6 7-6
1986 Lendl beat Mikael Pernfors (Sweden) 6-3 6-2 6-4
1985 Wilander beat Lendl 3-6 6-4 6-2 6-2
1984 Lendl beat John McEnroe (U.S.) 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5
1983 Yannick Noah (France) beat Wilander 6-2 7-5 7-6
1982 Wilander beat Guillermo Vilas (Argentina) 1-6 7-6 6-0 6-4
1981 Bjorn Borg (Sweden) beat Lendl 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1
1980 Borg beat Vitas Gerulaitis (U.S.) 6-4 6-1 6-2
1979 Borg beat Victor Pecci (Paraguay) 6-3 6-1 6-7 6-4
1978 Borg beat Vilas 6-1 6-1 6-3
1977 Vilas beat Brian Gottfried (U.S.) 6-0 6-3 6-0
1976 Adriano Panatta (Italy) beat Harold Solomon (U.S.) 6-1 6-4 4-6 7-6
1975 Bjorn Borg beat Vilas 6-2 6-3 6-4
1974 Bjorn Borg beat Manuel Orantes (Spain) 6-7 6-0 6-1 6-1
1973 Ilie Nastase (Romania) beat Niki Pilic (Yugoslavia) 6-3 6-3 6-0
1972 Andres Gimeno (Spain) beat Patrick Proisy (France) 4-6 6-3 6-1 6-1
1971 Jan Kodes (Czechoslovakia) beat Nastase 8-6 6-2 2-6 7-5
1970 Kodes beat Zelijko Franulovic (Yugoslavia) 6-2 6-4 6-0
1969 Rod Laver (Australia) beat Ken Rosewall (Australia) 6-4 6-3 6-4
1968 Rosewall beat Laver 6-3 6-1 2-6 6-2*
1967 Roy Emerson (Australia) beat Tony Roche (Australia) 6-1 6-4 2-6 6-2
1966 Roche beat Istvan Gulyas (Hungary) 6-1 6-4 7-5
1965 Fred Stolle (Australia) beat Roche 3-6 6-0 6-2 6-3
1964 Manuel Santana (Spain) beat Nicola Pietrangeli (Italy) 6-3 6-1 4-6 7-5
1963 Emerson beat Pierre Darmon (France) 3-6 6-1 6-4 6-4
1962 Laver beat Emerson 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2
1961 Santana beat Pietrangeli 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2
1960 Pietrangeli beat Luis Ayala (Chile) 3-6 6-3 6-4 4-6 6-3
1959 Pietrangeli beat Ian Vermaak (South Africa) 3-6 6-3 6-4 6-1
1958 Mervyn Rose (Australia) beat Ayala 6-3 6-4 6-4
1957 Sven Davidson (Sweden) beat Herbert Flam (U.S.) 6-3 6-4 6-4
1956 Lew Hoad (Australia) beat Davidson 6-4 8-6 6-3
1955 Tony Trabert (U.S.) beat Davidson 2-6 6-1 6-4 6-2
1954 Trabert beat Arthur Larsen (U.S.) 6-4 7-5 6-1
1953 Rosewall beat Vic Seixas (U.S.) 6-3 6-4 1-6 6-2
1952 Jaroslav Drobny (Egypt) beat Frank Sedgman (Australia) 6-2 6-0 3-6 6-4
1951 Drobny beat Eric Sturgess (South Africa) 6-3 6-3 6-3
1950 Budge Patty (U.S.) beat Drobny 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5
1949 Frank Parker (U.S.) beat Patty 6-3 1-6 6-1 6-4
1948 Parker beat Drobny 6-4 7-5 5-7 8-6
1947 Joseph Asboth (Hungary) beat Sturgess 8-6 7-5 6-4
1946 Marcel Bernard (France) beat Drobny 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3
1940-45 No competition
1939 Donald McNeill (U.S.) beat Bobby Riggs (U.S.) 7-5 6-0 6-3
1938 Donald Budge (U.S.) beat Roderik Menzel (Czechoslovakia) 6-3 6-2 6-4
1937 Henner Henkel (Germany) beat Henry Austin (Britain) 6-1 6-4 6-3
1936 Gottfried von Cramm (Germany) beat Fred Perry (Britain) 6-0 2-6 6-2 2-6 6-0
1935 Perry beat Von Cramm 6-3 3-6 6-1 6-3
1934 Von Cramm beat John Crawford (Australia) 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3
1933 Crawford beat Henri Cochet (France) 8-6 6-1 6-3
1932 Cochet beat Giorgio de Stefani (Italy) 6-0 6-4 4-6 6-3
1931 Jean Borotra (France) beat Claude Boussus (France) 2-6 6-4 7-5 6-4
1930 Cochet beat William Tilden (U.S.) 3-6 8-6 6-3 6-1
1929 Rene Lacoste (France) beat Borotra 6-3 2-6 6-0 2-6 8-6
1928 Cochet beat Lacoste 5-7 6-3 6-1 6-3
1927 Lacoste beat Tilden 6-4 4-6 5-7 6-3 11-9
1926 Cochet beat Lacoste 6-2 6-4 6-3
1925 Lacoste beat Borotra 7-5 6-1 6-4**
1924 Borotra beat Lacoste 7-5 6-4 0-6 5-7 6-2
1923 Francois Blanchy beat Max Decugis 1-6 6-2 6-0 6-2
1922 Cochet beat Jean Samazeuilh 8-6 6-3 7-5
1921 Samazeuilh beat Andre Gobert 6-3 6-3 2-6 7-5
1920 Gobert beat Decugis 6-3 3-6 1-6 6-2 6-3
1915-1919 No competition
1914 Decugis beat Samazeuilh 3-6 6-1 6-4 6-4
1913 Decugis beat Georges Gault
1912 Decugis beat Gobert
1911 Gobert beat Maurice Germot 6-1 8-6 7-5
1910 Germot beat Francois Blanchy 6-1 6-3 4-6 6-3
1909 Decugis beat Germot 3-6 2-6 6-4 6-4 6-4
1908 Decugis beat Germot 6-2 6-1 3-6 10-8
1907 Decugis beat Robert Wallet 6-0 6-3 6-1
1906 Germot beat Decugis 5-7 6-3 6-4 1-6 6-3
1905 Germot beat Andre Vacherot 1-6 6-4 6-4 6-3
1904 Decugis beat Andre Vacherot 6-1 9-7 6-8 6-1
1903 Max Decugis beat Andre Vacherot 6-3 6-2
1902 Marcel Vacherot beat Decugis 6-4 6-2
1901 Andre Vacherot beat Paul Lebreton
1900 Paul Ayme beat Andre Prevost 6-3 6-0
1899 Ayme beat Lebreton 9-7 3-6 6-3
1898 Ayme beat Lebreton 5-7 6-1 6-2
1897 Ayme beat Francky Wardan (Britain) 4-6 6-4 6-2
1896 Andre Vacherot beat Gerard Brosselin 6-1 7-5
1895 Andre Vacherot beat Laurent Riboulet 9-7 6-2
1894 Andre Vacherot beat Brosselin 1-6 6-3 6-3
1893 Laurent Riboulet beat Jean Schopfer 6-3 6-3
1892 Schopfer beat Francis Louis Fassitt (U.S.) 6-2 1-6 6-2
1891 H. Briggs (Britain) beat P. Baigneres 6-3 6-4
*The Championships became an Open in 1968, as professional players were allowed to compete with amateurs for the first time.
**Competitions prior to 1925 opened only to French tennis club members and French nationals.
***Scores not published until after 1924. REUTERS