TODAY
BASKETBALL
NBA Detroit v New Orleans (8am), LA Lakers v Cleveland (11.30am) - StarHub Ch217.
FOOTBALL
AFC U-23 C'ship Gp A: Thailand v Iraq (Singtel TV Ch114 & StarHub Ch208), Australia v Bahrain (Ch115 & Ch209) - 9pm.
TENNIS
WTA Adelaide International: Day 2 (StarHub Ch201, 8.30am & 4pm).
TOMORROW
BASKETBALL
NBA Atlanta v Phoenix (8.30am), Golden State v Dallas (11.30am) - StarHub Ch217.
FOOTBALL
AFC U-23 C'ship Gp C: Uzbekistan v South Korea (Ch114 & Ch208), China v Iran (Ch115 & Ch209) - 6pm. Gp B: Qatar v Japan (Ch115 & Ch209), Saudi Arabia v Syria (Ch116 & Ch210) - 9pm.
TENNIS
WTA Adelaide International: Day 3 (StarHub Ch201, 10.30am & 5.30pm).
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