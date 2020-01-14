Next 48 Hours

LA Lakers forward Kyle Kuzma (centre) in action against Oklahoma City Thunder, on Jan 11, 2020.
LA Lakers forward Kyle Kuzma (centre) in action against Oklahoma City Thunder, on Jan 11, 2020.PHOTO: AP
Published
2 hours ago

TODAY

BASKETBALL

NBA Detroit v New Orleans (8am), LA Lakers v Cleveland (11.30am) - StarHub Ch217.

FOOTBALL

AFC U-23 C'ship Gp A: Thailand v Iraq (Singtel TV Ch114 & StarHub Ch208), Australia v Bahrain (Ch115 & Ch209) - 9pm.

TENNIS

WTA Adelaide International: Day 2 (StarHub Ch201, 8.30am & 4pm).

TOMORROW

BASKETBALL

NBA Atlanta v Phoenix (8.30am), Golden State v Dallas (11.30am) - StarHub Ch217.

FOOTBALL

AFC U-23 C'ship Gp C: Uzbekistan v South Korea (Ch114 & Ch208), China v Iran (Ch115 & Ch209) - 6pm. Gp B: Qatar v Japan (Ch115 & Ch209), Saudi Arabia v Syria (Ch116 & Ch210) - 9pm.

TENNIS

WTA Adelaide International: Day 3 (StarHub Ch201, 10.30am & 5.30pm).

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A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on January 14, 2020, with the headline 'Next 48 Hours'. Print Edition | Subscribe
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