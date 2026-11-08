Straitstimes.com header logo

List of Formula One constructors' champions

Sign up now: Get ST's newsletters delivered to your inbox

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 8, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates after winning the Sao Paulo Grand Prix REUTERS/Jean Carniel

Formula One F1 - Sao Paulo Grand Prix - Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil - November 8, 2026 McLaren's Lando Norris celebrates after winning the Sao Paulo Grand Prix REUTERS/Jean Carniel

Nov 8 - List of Formula One constructors' champions after Mercedes clinched the 2026 title at the Sao Paulo Grand Prix in Brazil on Sunday:

2026 - Mercedes

2025 - McLaren

2024 - McLaren

2023 - Red Bull

2022 - Red Bull

2021 - Mercedes

2020 - Mercedes

2019 - Mercedes

2018 - Mercedes

2017 - Mercedes

2016 - Mercedes

2015 - Mercedes

2014 - Mercedes

2013 - Red Bull

2012 - Red Bull

2011 - Red Bull

2010 - Red Bull

2009 - Brawn GP

2008 - Ferrari

2007 - Ferrari

2006 - Renault

2005 - Renault

2004 - Ferrari

2003 - Ferrari

2002 - Ferrari

2001 - Ferrari

2000 - Ferrari

1999 - Ferrari

1998 - McLaren

1997 - Williams

1996 - Williams

1995 - Benetton

1994 - Williams

1993 - Williams

1992 - Williams

1991 - McLaren

1990 - McLaren

1989 - McLaren

1988 - McLaren

1987 - Williams

1986 - Williams

1985 - McLaren

1984 - McLaren

1983 - Ferrari

1982 - Ferrari

1981 - Williams

1980 - Williams

1979 - Ferrari

1978 - Lotus

1977 - Ferrari

1976 - Ferrari

1975 - Ferrari

1974 - McLaren

1973 - Lotus

1972 - Lotus

1971 - Tyrrell

1970 - Lotus

1969 - Matra

1968 - Lotus

1967 - Brabham

1966 - Brabham

1965 - Lotus

1964 - Ferrari

1963 - Lotus

1962 - BRM

1961 - Ferrari

1960 - Cooper

1959 - Cooper

1958 - Vanwall

Multiple title-winners:

16 - Ferrari

10 - McLaren

9 - Williams

9 - Mercedes

7 - Lotus

6 - Red Bull

2 - Cooper, Brabham, Renault REUTERS

See more on

Red Bull

Mercedes

Grand Prix

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Personal Data Protection Notice

Need help? Reach us here.

Advertise with us

中文版 (beta)

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2026 SPH Media Limited. All rights reserved.