List of Formula One constructors' champions
Nov 8 - List of Formula One constructors' champions after Mercedes clinched the 2026 title at the Sao Paulo Grand Prix in Brazil on Sunday:
2026 - Mercedes
2025 - McLaren
2024 - McLaren
2023 - Red Bull
2022 - Red Bull
2021 - Mercedes
2020 - Mercedes
2019 - Mercedes
2018 - Mercedes
2017 - Mercedes
2016 - Mercedes
2015 - Mercedes
2014 - Mercedes
2013 - Red Bull
2012 - Red Bull
2011 - Red Bull
2010 - Red Bull
2009 - Brawn GP
2008 - Ferrari
2007 - Ferrari
2006 - Renault
2005 - Renault
2004 - Ferrari
2003 - Ferrari
2002 - Ferrari
2001 - Ferrari
2000 - Ferrari
1999 - Ferrari
1998 - McLaren
1997 - Williams
1996 - Williams
1995 - Benetton
1994 - Williams
1993 - Williams
1992 - Williams
1991 - McLaren
1990 - McLaren
1989 - McLaren
1988 - McLaren
1987 - Williams
1986 - Williams
1985 - McLaren
1984 - McLaren
1983 - Ferrari
1982 - Ferrari
1981 - Williams
1980 - Williams
1979 - Ferrari
1978 - Lotus
1977 - Ferrari
1976 - Ferrari
1975 - Ferrari
1974 - McLaren
1973 - Lotus
1972 - Lotus
1971 - Tyrrell
1970 - Lotus
1969 - Matra
1968 - Lotus
1967 - Brabham
1966 - Brabham
1965 - Lotus
1964 - Ferrari
1963 - Lotus
1962 - BRM
1961 - Ferrari
1960 - Cooper
1959 - Cooper
1958 - Vanwall
Multiple title-winners:
16 - Ferrari
10 - McLaren
9 - Williams
9 - Mercedes
7 - Lotus
6 - Red Bull
2 - Cooper, Brabham, Renault REUTERS