Real Madrid midfielder Tchouameni signs new six-year deal
Nov 19 - Real Madrid's Aurelien Tchouameni has agreed a new six-year deal, the club announced on Thursday.
• Tchouameni is now under contract until 2032
• His previous deal was valid until 2028
• Tchouameni has made 10 appearances for Real this season after missing four games through injury
• The France international joined Real in 2022 from AS Monaco in an €80 million ($88 million) deal
• Real's Turkey midfielder Arda Guler signed a new six-year deal on Wednesday REUTERS