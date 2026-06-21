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Japan turn to Kamada, Ito with Kubo sidelined for Tunisia clash

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Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Japan's Ritsu Doan celebrates scoring their first goal with Daichi Kamada and Junya Ito REUTERS/Molly Darlington

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Japan's Ritsu Doan celebrates scoring their first goal with Daichi Kamada and Junya Ito REUTERS/Molly Darlington

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MONTERREY, Mexico June 20 - Japan coach Hajime Moriyasu will look to Daichi Kamada and Junya Ito to fill the offensive gap left by injured star midfielder Takefusa Kubo for their Group F clash against Tunisia on Saturday.

• Japan turn to Daichi Kamada and Junya Ito to cover for injured playmaker Takefusa Kubo.

• Takehiro Tomiyasu starts in defence as Moriyasu strengthens the back line.

• Tunisia name Aymen Dahmen in goal after their opening defeat.

• Hannibal Mejbri and captain Ellyes Skhiri anchor Tunisia’s midfield.

Lineups:

Japan: Zion Suzuki, Ko Itakura, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ayase Ueda

Tunisia: Aymen Dahmen, Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn, Yan Valery, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Sebastian Tounekti, Elias Saad REUTERS

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