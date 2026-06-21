Japan turn to Kamada, Ito with Kubo sidelined for Tunisia clash
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MONTERREY, Mexico June 20 - Japan coach Hajime Moriyasu will look to Daichi Kamada and Junya Ito to fill the offensive gap left by injured star midfielder Takefusa Kubo for their Group F clash against Tunisia on Saturday.
• Japan turn to Daichi Kamada and Junya Ito to cover for injured playmaker Takefusa Kubo.
• Takehiro Tomiyasu starts in defence as Moriyasu strengthens the back line.
• Tunisia name Aymen Dahmen in goal after their opening defeat.
• Hannibal Mejbri and captain Ellyes Skhiri anchor Tunisia’s midfield.
Lineups:
Japan: Zion Suzuki, Ko Itakura, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ayase Ueda
Tunisia: Aymen Dahmen, Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn, Yan Valery, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Sebastian Tounekti, Elias Saad REUTERS