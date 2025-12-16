FACTBOX-Soccer-Profiles of the Group C teams at Africa Cup of Nations

RABAT, Dec 16 - Factbox on Group C at the Africa Cup of Nations, which kicks off in Morocco on Sunday:

FIXTURES (kickoff time GMT)

Dec 23 (1200) Fes – Nigeria v Tanzania

Dec 23 (1430) Rabat – Tunisia v Uganda

Dec 27 (1200) Fes – Nigeria v Tunisia

Dec 27 (1900) Rabat – Tanzania v Uganda

Dec 30 (1700) Fes – Nigeria v Uganda

Dec 30 (1700) Rabat – Tanzania v Tunisia

TEAMS

Nigeria

Previous appearances in finals: (20) 1963, ‍1976, 1978, ​1980, 1982, 1984, 1988, 1990, 1992, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2019, 2021, 2023

Best ‍performance: Winners 1980, 1994, 2013

FIFA world ranking Nov 2025: 38

Coach: Eric Chelle (Mali)

How they qualified: First-placed team in Group D, ahead of Benin, Rwanda and Libya

Squad

Goalkeepers: Stanley Nwabali (Chippa United), Amas Obasogie (Singida Black ​Stars), Francis Uzoho (Omonia ​Nicosia)

Defenders: Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers), Chidozie Awaziem (Nantes), Semi Ajayi (Hull City), Calvin Bassey (Fulham), Igoh Ogbu (Slavia Prague), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Bright Osayi-Samuel (Birmingham City), Zaidu Sanusi (FC Porto)

Midfielders: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Alex Iwobi (Fulham), Usman Muhammed (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Besiktas), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem), Raphael Onyedika (Club Brugge), Frank Onyeka (Brentford)

Forwards: Akor Adams (Sevilla, Spain), Samuel Chukwueze (Fulham), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Chidera Ejuke (Sevilla), Salim ‍Fago Lawal (Istra 1961), Ademola Lookman (Atalanta), Paul Onuachu (Trabzonspor), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris FC)

Tanzania

Previous appearances in finals: (3) 1980, 2019, 2023

Best performance: Group phase

FIFA world ranking Nov 2025: 112

Coach: Miguel ​Gamondi (Argentina)

How they qualified: Runners-up in Group H, behind DR Congo but ahead ⁠of Guinea and Ethiopia

Squad

Goalkeepers: Zuberi Foba (Azam), Hussein Masaraga (Singida Black Stars), Yakoub Suleiman (Simba)

Defenders: Ibrahim Abdullah, Mohamed Hussein, Dickson Job (all Young Africans), Shomari Kapombe (Simba), Nickson Kibabage (Singida Black Stars), Haji Mnoga (Salford City), Lusajo Mwaikenda (Azam), Bakari Mwamnyeto (Young Africans), Pascal Msindo (Azam), Wilson Nangu (Simba)

Midfielders: Morice Abraham (Simba), Tarryn Allarakhia (Rochdale), Novatus Dismas (Goztepe), Habibu Idd (Singida Black Stars), Yusuph Kagoma (Simba), Alphonce Mabula (Shamakhi), Charles M’Mombwa (Floriana), Kelvin Nashon (Pamba Jiji), Feisal Salum (Azam)

Forwards: Kibu Denis (Simba), Kelvin John (Aalborg), ​Simon Msuva (Al Talaba), Selemani Mwalimu (Simba), Mbwana Samatta (Le Havre), Iddi Suleiman (Azam)

Tunisia

Previous appearances in finals: (21) 1962, 1963, 1965, 1978, 1982, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, ‌2021, 2023

Best performance: Winners 2004

FIFA world ranking Nov 2025: 40

Coach: Sami ​Trabelsi

How they qualified: Runners-up in Group A, behind Comoros but ahead of Gambia and Madagascar

Squad

Goalkeepers: Sabri Ben Hassen (Etoile Sahel), Bechir Ben Said (Esperance), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Defenders: Ali Abdi (Nice), Mohamed Ben Ali (Esperance), Adem Arous, Mortadha Ben Ouanes (both Kasimpasa), Dylan Bronn (Servette Geneva), Nader Ghandri (Akhmat Grozny), Ali Maaloul (CS Sfaxien), Yassine Meriah (Esperance), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Sheffield Wednesday)

Midfielders: Mohamed Haj Mahmoud (Lugano), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly), Ismael Gharbi (Augsburg), Hannibal Mejri (Burnley), Ferjani Sassi (Al Gharafa), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Naim Sliti (Al Shamal), Houssem Tka (Esperance).

Forwards: Elias Achouri (FC Copenhagen), Firas Chaouat (Club Africain), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Augsburg), Sebastian Tounekti (Celtic)

Uganda

Previous appearances in finals: (7) 1962, 1968, 1972, 1974, 1978, 2017, 2019

Best performance: Runners up 1978

FIFA world ranking Nov 2025: 85

Coach: Paul Put (Belgium)

How ‍they qualified: Runners-up in Group K, behind South Africa but ahead of Congo and South Sudan

Squad

Goalkeepers: Charles Lukwago (Kampala Capital City Authority), Salim Magoola (Richards Bay), Alionzi ​Nafian (Mekelakeya), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns)

Defenders: Timothy Awany (Ashdod), Elio Caprodossi (Universitatea Cluj, Romania), Azizi Kayondo (Slovan Liberec), Hilary Mukundane (Vipers), Isaac Muleme (Viktoria Žižkov), Jordan Obita (Hibernian), Toby Sibbick (Burton Albion), Rogers Torach (Vipers), David Owori (SC Villa) (Uganda)

Midfielders: Khalid Aucho (Singida Black Stars), ​Baba Alhassan (Sreaua Bucharest), Bobosi Byaruhanga (Oakland Roots), Kenneth Semakula (Al-Adalah), Ronald Ssekingada (APR FC)

Forwards: Ivan Ahimbisibwe (Kampala Capital City Authority), James Bogere (Masaka ‌Sunshine), Uchechukwu Ikpeazu (St Johnstone), Shafik Nana Kwikiriza (Kampala Capital City Authority), Melvyn Lorenzen (Muangthong United), Rogers Mato (FK Vardar), Reagan Mpande (SC Villa), Steven Mukwala (Simba), Travis Mutyaba (CS Sfaxien), Allan Okello (Vipers), Denis Omedi (APR FC), Jude Ssemugabi (Jamus)

*Note: Uganda named 30 players but must cut two from the squad, which they have yet to announce.