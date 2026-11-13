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Barcelona finalise €300 million bond issue to complete Camp Nou renovations

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Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Bruna Casas/File Photo

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Bruna Casas/File Photo

BARCELONA, Nov 13 - Barcelona announced on Friday that they had finalised a €300 million ($331.77 million) bond issue to fund renovation work on their Camp Nou stadium.

• Goldman Sachs handled transaction for Barcelona as sole placement agent

• National Securities Market Commission has approved transaction

• Barcelona have also secured €210 million ($232.24 million) in senior debt

• Additional financing will cover cash flow shortfalls after rising construction costs

• Camp Nou now set for 2028-29 season completion after delays to original 2026 target REUTERS

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