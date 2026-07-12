Argentina unchanged for quarter-final, Sow comes in for Switzerland
KANSAS CITY, Missouri, July 11 - Argentina will face Switzerland in the World Cup quarter-final on Saturday with the same starting lineup that secured a 3-2 win over Egypt in the last 16, with striker Julian Alvarez and midfielder Leandro Paredes retaining their positions.
• Argentina coach Lionel Scaloni told reporters on Friday he planned to start with a "very similar team to the other match."
• Switzerland manager Murat Yakin makes one change from the side that beat Colombia on penalties after a goalless draw, with midfielder Djibril Sow replacing Ardon Jashari.
• Yakin said on Friday that Switzerland's leading scorer Johan Manzambi would again miss out with the knee injury that sidelined him against Colombia.
Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez
Switzerland: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow; Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo REUTERS