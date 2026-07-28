Argentina name 10 uncapped players for South Africa, Australia tests
July 27 - Argentina have named 10 uncapped players in their squad for internationals against South Africa and Australia next month as coach Felipe Contepomi has to do without several experienced names who are unavailable due to club commitments.
• The uncapped players are back rows Facundo Cardozo, Juan Martin Scelzo and Juan Penoucos, lock Franco Carrera, wing Agustin Fraga, prop Francisco Moreno, centre Benjamin Ordiz, hooker Leonel Oviedo, and fullbacks Mateo Soler and Tobias Wade.
• Experienced players such as Joaquin Oviedo, Julian Montoya, Gonzalo Garcia, Justo Piccardo and Bautista Delguy are all missing due to European club commitments.
• Argentina host South Africa in Buenos Aires on August 8, before back-to-back home games against Australia on August 29 and September 5.
Forwards: Facundo Cardozo, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efrain Elias, Benjamin Grondona, Tomas Lavanini, Rodrigo Martinez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquin Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomas Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martin Scelzo, Mayco Vivas, Boris Wenger.
Backs: Simon Benitez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustin Fraga, Rodrigo Isgro, Ignacio Mendy, Matias Moroni, Agustin Moyano, Benjamin Ordiz, Santiago Pernas, Geronimo Prisciantelli, Nicolas Roger, Faustino Sanchez Valarolo, Mateo Soler, Tobias Wade. REUTERS