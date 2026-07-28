Straitstimes.com header logo

Argentina name 10 uncapped players for South Africa, Australia tests

Sign up now: Get the biggest sports news in your inbox

July 27 - Argentina have named 10 uncapped players in their squad for internationals against South Africa and Australia next month as coach Felipe Contepomi has to do without several experienced names who are unavailable due to club commitments.

• The uncapped players are back rows Facundo Cardozo, Juan Martin Scelzo and Juan Penoucos, lock Franco Carrera, wing Agustin Fraga, prop Francisco Moreno, centre Benjamin Ordiz, hooker Leonel Oviedo, and fullbacks Mateo Soler and Tobias Wade.

• Experienced players such as Joaquin Oviedo, Julian Montoya, Gonzalo Garcia, Justo Piccardo and Bautista Delguy are all missing due to European club commitments.

• Argentina host South Africa in Buenos Aires on August 8, before back-to-back home games against Australia on August 29 and September 5.

Forwards: Facundo Cardozo, Franco Carrera, Pedro Delgado, Efrain Elias, Benjamin Grondona, Tomas Lavanini, Rodrigo Martinez, Pablo Matera, Francisco Moreno, Joaquin Moro, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomas Rapetti, Ignacio Ruiz, Juan Martin Scelzo, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simon Benitez Cruz, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustin Fraga, Rodrigo Isgro, Ignacio Mendy, Matias Moroni, Agustin Moyano, Benjamin Ordiz, Santiago Pernas, Geronimo Prisciantelli, Nicolas Roger, Faustino Sanchez Valarolo, Mateo Soler, Tobias Wade. REUTERS

See more on

Africa

South Africa

Argentina

E-paper

Newsletters

Podcasts

RSS Feed

About Us

Terms & Conditions

Personal Data Protection Notice

Need help? Reach us here.

Advertise with us

Download the app

Get unlimited access to exclusive stories and incisive insights from the ST newsroom
Subscribe Placeholder
MDDI (P) 046/10/2025. Published by SPH Media Limited, Co. Regn. No.202120748H. Copyright © 2026 SPH Media Limited. All rights reserved.