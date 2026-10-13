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About The Straits Times leadership

Published Oct 13, 2026, 09:35 AM

Updated Oct 13, 2026, 10:32 AM

  • Wong Wei Kong
    Editor-in-Chief, English, Malay & Tamil Media Group
  • Jaime Ho
    Editor
  • Karamjit Kaur
    Executive Editor
  • Murali Subramaniam
    Managing Editor
  • Zakir Hussain, Jeremy Au Yong
    Associate Editors
  • Ng Kai Ling
    Head, Audience Lab
  • Paul Cheong
    Associate Editor (Print)
  • Royston Sim
    News Editor
  • Lee Yulin
    ST Now Editor
  • Li Xueying
    Foreign Editor
  • Poon Chian Hui
    Business Editor
  • Lin Suling
    Opinion Editor
  • Susan Long
    Life Editor
  • Low Lin Fhoong
    Sports Editor
  • Trixia Ferguson
    Digital Strategy Editor
  • Wang Hui Fen
    Photo Editor
  • Lee Hup Kheng
    Art Editor
  • Rodolfo Pazos
    Interactive Graphics Editor
  • Lee Yee Hwa
    Content Standards Editor
  • Sumiko Tan
    Chief Columnist & Senior Editor, Publications
  • Helen Chia
    Senior Editor, Newsroom Development
  • How The Straits Times uses AI

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