About The Straits Times leadership
Wong Wei Kong
Editor-in-Chief, English, Malay & Tamil Media Group
Jaime Ho
Editor
Karamjit Kaur
Executive Editor
Murali Subramaniam
Managing Editor
Zakir Hussain, Jeremy Au Yong
Associate Editors
Ng Kai Ling
Head, Audience Lab
Paul Cheong
Associate Editor (Print)
Royston Sim
News Editor
Lee Yulin
ST Now Editor
Li Xueying
Foreign Editor
Poon Chian Hui
Business Editor
Lin Suling
Opinion Editor
Susan Long
Life Editor
Low Lin Fhoong
Sports Editor
Trixia Ferguson
Digital Strategy Editor
Wang Hui Fen
Photo Editor
Lee Hup Kheng
Art Editor
Rodolfo Pazos
Interactive Graphics Editor
Lee Yee Hwa
Content Standards Editor
Sumiko Tan
Chief Columnist & Senior Editor, Publications
Helen Chia
Senior Editor, Newsroom Development
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