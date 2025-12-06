Group A
MEX
RSA
KOR
UEFA4
Group B
CAN
UEFA1
QAT
SUI
Group C
BRA
MAR
HAI
SCO
Group D
USA
PAR
AUS
UEFA3
Group E
GER
CUW
CIV
ECU
Group F
NED
JPN
UEFA2
TUN
Group G
BEL
EGY
IRN
NZL
Group H
ESP
CPV
KSA
URU
Group I
FRA
SEN
IC2
NOR
Group J
ARG
ALG
AUT
JOR
Group K
POR
IC1
UZB
COL
Group L
ENG
CRO
GHA
PAN
June
WED, JUNE 10, 2026
Estadio Azteca Mexico City
MEX
0 - 0
RSA
Estadio Guadalajara
KOR
0 - 0
UEFA4
THU, JUNE 11, 2026
Toronto Stadium
CAN
0 - 0
UEFA1
Los Angeles Stadium
USA
0 - 0
PAR
FRI, JUNE 12, 2026
Boston Stadium
BRA
0 - 0
MAR
BC Place Vancouver
AUS
0 - 0
UEFA3
New York New Jersey Stadium
HAI
0 - 0
SCO
San Francisco Bay Area Stadium
QAT
0 - 0
SUI
SAT, JUNE 13, 2026
Philadelphia Stadium
GER
0 - 0
CUW
Houston Stadium
CIV
0 - 0
ECU
Dallas Stadium
NED
0 - 0
JPN
Estadio Monterrey
UEFA2
0 - 0
TUN
SUN, JUNE 14, 2026
Miami Stadium
ESP
0 - 0
CPV
Atlanta Stadium
KSA
0 - 0
URU
Los Angeles Stadium
BEL
0 - 0
EGY
Seattle Stadium
IRN
0 - 0
NZL
MON, JUNE 15, 2026
New York New Jersey Stadium
FRA
0 - 0
SEN
Boston Stadium
IC2
0 - 0
NOR
Kansas City Stadium
ARG
0 - 0
ALG
San Francisco Bay Area Stadium
AUT
0 - 0
JOR
TUE, JUNE 16, 2026
Toronto Stadium
ENG
0 - 0
CRO
Dallas Stadium
GHA
0 - 0
PAN
Houston Stadium
POR
0 - 0
IC1
Estadio Azteca Mexico City
UZB
0 - 0
COL
WED, JUNE 17, 2026
Atlanta Stadium
UEFA4
0 - 0
RSA
Los Angeles Stadium
SUI
0 - 0
UEFA1
BC Place Vancouver
CAN
0 - 0
QAT
Estadio Guadalajara
MEX
0 - 0
KOR
THU, JUNE 18, 2026
Philadelphia Stadium
BRA
0 - 0
HAI
Boston Stadium
SCO
0 - 0
MAR
San Francisco Bay Area Stadium
UEFA3
0 - 0
PAR
Seattle Stadium
USA
0 - 0
AUS
FRI, JUNE 19, 2026
Toronto Stadium
GER
0 - 0
CIV
Kansas City Stadium
ECU
0 - 0
CUW
Houston Stadium
NED
0 - 0
UEFA2
Estadio Monterrey
TUN
0 - 0
JPN
SAT, JUNE 20, 2026
Miami Stadium
ESP
0 - 0
KSA
Atlanta Stadium
URU
0 - 0
CPV
Los Angeles Stadium
BEL
0 - 0
IRN
BC Place Vancouver
NZL
0 - 0
EGY
SUN, JUNE 21, 2026
New York New Jersey Stadium
FRA
0 - 0
IC2
Philadelphia Stadium
NOR
0 - 0
SEN
Dallas Stadium
ARG
0 - 0
AUT
San Francisco Bay Area Stadium
JOR
0 - 0
ALG
MON, JUNE 22, 2026
Boston Stadium
ENG
0 - 0
GHA
Toronto Stadium
PAN
0 - 0
CRO
Houston Stadium
POR
0 - 0
UZB
Estadio Guadalajara
COL
0 - 0
IC1
TUE, JUNE 23, 2026
Miami Stadium
SCO
0 - 0
BRA
Atlanta Stadium
MAR
0 - 0
HAI
BC Place Vancouver
SUI
0 - 0
CAN
Seattle Stadium
UEFA1
0 - 0
QAT
Estadio Azteca Mexico City
UEFA4
0 - 0
MEX
Estadio Monterrey
RSA
0 - 0
KOR
WED, JUNE 24, 2026
Philadelphia Stadium
ECU
0 - 0
GER
New York New Jersey Stadium
CUW
0 - 0
CIV
Dallas Stadium
TUN
0 - 0
NED
Kansas City Stadium
JPN
0 - 0
UEFA2
Los Angeles Stadium
UEFA3
0 - 0
USA
San Francisco Bay Area Stadium
PAR
0 - 0
AUS
THU, JUNE 25, 2026
Boston Stadium
NOR
0 - 0
FRA
Toronto Stadium
SEN
0 - 0
IC2
Seattle Stadium
NZL
0 - 0
BEL
BC Place Vancouver
EGY
0 - 0
IRN
Houston Stadium
URU
0 - 0
ESP
Estadio Guadalajara
CPV
0 - 0
KSA
FRI, JUNE 26, 2026
New York New Jersey Stadium
PAN
0 - 0
ENG
Philadelphia Stadium
CRO
0 - 0
GHA
Kansas City Stadium
JOR
0 - 0
ARG
Dallas Stadium
ALG
0 - 0
AUT
Miami Stadium
COL
0 - 0
POR
Atlanta Stadium
IC1
0 - 0
UZB
SAT, JUNE 27, 2026
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
T2
SUN, JUNE 28, 2026
Boston Stadium
T1
0 - 0
T2
Estadio Monterrey
T1
0 - 0
T2
Houston Stadium
T1
0 - 0
T2
MON, JUNE 29, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
T2
Dallas Stadium
T1
0 - 0
T2
Estadio Azteca Mexico City
T1
0 - 0
T2
TUE, JUNE 30, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
T2
San Francisco Bay Area Stadium
T1
0 - 0
T2
Seattle Stadium
T1
0 - 0
T2
July
WED, JULY 01, 2026
Toronto Stadium
T1
0 - 0
T2
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
T2
BC Place Vancouver
T1
0 - 0
T2
THU, JULY 02, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
T2
Kansas City Stadium
T1
0 - 0
T2
Dallas Stadium
T1
0 - 0
T2
FRI, JULY 03, 2026
Philadelphia Stadium
T1
0 - 0
T2
Houston Stadium
T1
0 - 0
T2
SAT, JULY 04, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
T2
Estadio Azteca Mexico City
T1
0 - 0
T2
SUN, JULY 05, 2026
Dallas Stadium
T1
0 - 0
T2
Seattle Stadium
T1
0 - 0
T2
MON, JULY 06, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
T2
BC Place Vancouver
T1
0 - 0
T2
WED, JULY 08, 2026
Boston Stadium
T1
0 - 0
T2
THU, JULY 09, 2026
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
T2
FRI, JULY 10, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
T2
Kansas City Stadium
T1
0 - 0
T2
MON, JULY 13, 2026
Dallas Stadium
T1
0 - 0
T2
TUE, JULY 14, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
T2
FRI, JULY 17, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
T2
SAT, JULY 18, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
T2
Knockouts
R32
M74
1st E
3rd ABCDF
M77
1st I
3rd CDFGH
M73
2nd A
2nd B
M75
1st F
2nd C
M83
2nd K
2nd L
M84
1st H
2nd J
M81
1st D
3rd BEFIJ
M82
1st G
3rd AEHIJ
R16
M89
WM74
WM77
M90
WM73
WM75
M93
WM83
WM84
M94
WM81
WM82
QF
M97
WM89
WM90
M98
WM93
WM94
SF
M101
WM97
WM98
Final
M104
WM101
WM102
SF
M102
WM99
WM100
QF
M99
WM91
WM92
M100
WM95
WM96
R16
M91
WM76
WM78
M92
WM79
WM80
M95
WM86
WM88
M96
WM85
WM87
R32
M76
1st C
2nd F
M78
2nd E
2nd I
M79
1st A
3rd CEFHI
M80
1st L
3rd EHIJK
M86
1st J
2nd H
M88
2nd D
2nd G
M85
1st B
3rd EFGIJ
M87
1st K
3rd DEIJL
WM = Match winner, 1st = Group winner, 2nd = Group runner-up, 3rd = Top 8 Thirds