June

WED, JUNE 10, 2026
Estadio Azteca Mexico City
MEX
0 - 0
Group Stage
MATCH 1
RSA
|
Estadio Guadalajara
KOR
0 - 0
Group Stage
MATCH 2
UEFA4
|
THU, JUNE 11, 2026
Toronto Stadium
CAN
0 - 0
Group Stage
MATCH 3
UEFA1
|
Los Angeles Stadium
USA
0 - 0
Group Stage
MATCH 4
PAR
|
FRI, JUNE 12, 2026
Boston Stadium
BRA
0 - 0
Group Stage
MATCH 5
MAR
|
BC Place Vancouver
AUS
0 - 0
Group Stage
MATCH 6
UEFA3
|
New York New Jersey Stadium
HAI
0 - 0
Group Stage
MATCH 7
SCO
|
San Francisco Bay Area Stadium
QAT
0 - 0
Group Stage
MATCH 8
SUI
|
SAT, JUNE 13, 2026
Philadelphia Stadium
GER
0 - 0
Group Stage
MATCH 9
CUW
|
Houston Stadium
CIV
0 - 0
Group Stage
MATCH 10
ECU
|
Dallas Stadium
NED
0 - 0
Group Stage
MATCH 11
JPN
|
Estadio Monterrey
UEFA2
0 - 0
Group Stage
MATCH 12
TUN
|
SUN, JUNE 14, 2026
Miami Stadium
ESP
0 - 0
Group Stage
MATCH 13
CPV
|
Atlanta Stadium
KSA
0 - 0
Group Stage
MATCH 14
URU
|
Los Angeles Stadium
BEL
0 - 0
Group Stage
MATCH 15
EGY
|
Seattle Stadium
IRN
0 - 0
Group Stage
MATCH 16
NZL
|
MON, JUNE 15, 2026
New York New Jersey Stadium
FRA
0 - 0
Group Stage
MATCH 17
SEN
|
Boston Stadium
IC2
0 - 0
Group Stage
MATCH 18
NOR
|
Kansas City Stadium
ARG
0 - 0
Group Stage
MATCH 19
ALG
|
San Francisco Bay Area Stadium
AUT
0 - 0
Group Stage
MATCH 20
JOR
|
TUE, JUNE 16, 2026
Toronto Stadium
ENG
0 - 0
Group Stage
MATCH 21
CRO
|
Dallas Stadium
GHA
0 - 0
Group Stage
MATCH 22
PAN
|
Houston Stadium
POR
0 - 0
Group Stage
MATCH 23
IC1
|
Estadio Azteca Mexico City
UZB
0 - 0
Group Stage
MATCH 24
COL
|
WED, JUNE 17, 2026
Atlanta Stadium
UEFA4
0 - 0
Group Stage
MATCH 25
RSA
|
Los Angeles Stadium
SUI
0 - 0
Group Stage
MATCH 26
UEFA1
|
BC Place Vancouver
CAN
0 - 0
Group Stage
MATCH 27
QAT
|
Estadio Guadalajara
MEX
0 - 0
Group Stage
MATCH 28
KOR
|
THU, JUNE 18, 2026
Philadelphia Stadium
BRA
0 - 0
Group Stage
MATCH 29
HAI
|
Boston Stadium
SCO
0 - 0
Group Stage
MATCH 30
MAR
|
San Francisco Bay Area Stadium
UEFA3
0 - 0
Group Stage
MATCH 31
PAR
|
Seattle Stadium
USA
0 - 0
Group Stage
MATCH 32
AUS
|
FRI, JUNE 19, 2026
Toronto Stadium
GER
0 - 0
Group Stage
MATCH 33
CIV
|
Kansas City Stadium
ECU
0 - 0
Group Stage
MATCH 34
CUW
|
Houston Stadium
NED
0 - 0
Group Stage
MATCH 35
UEFA2
|
Estadio Monterrey
TUN
0 - 0
Group Stage
MATCH 36
JPN
|
SAT, JUNE 20, 2026
Miami Stadium
ESP
0 - 0
Group Stage
MATCH 37
KSA
|
Atlanta Stadium
URU
0 - 0
Group Stage
MATCH 38
CPV
|
Los Angeles Stadium
BEL
0 - 0
Group Stage
MATCH 39
IRN
|
BC Place Vancouver
NZL
0 - 0
Group Stage
MATCH 40
EGY
|
SUN, JUNE 21, 2026
New York New Jersey Stadium
FRA
0 - 0
Group Stage
MATCH 41
IC2
|
Philadelphia Stadium
NOR
0 - 0
Group Stage
MATCH 42
SEN
|
Dallas Stadium
ARG
0 - 0
Group Stage
MATCH 43
AUT
|
San Francisco Bay Area Stadium
JOR
0 - 0
Group Stage
MATCH 44
ALG
|
MON, JUNE 22, 2026
Boston Stadium
ENG
0 - 0
Group Stage
MATCH 45
GHA
|
Toronto Stadium
PAN
0 - 0
Group Stage
MATCH 46
CRO
|
Houston Stadium
POR
0 - 0
Group Stage
MATCH 47
UZB
|
Estadio Guadalajara
COL
0 - 0
Group Stage
MATCH 48
IC1
|
TUE, JUNE 23, 2026
Miami Stadium
SCO
0 - 0
Group Stage
MATCH 49
BRA
|
Atlanta Stadium
MAR
0 - 0
Group Stage
MATCH 50
HAI
|
BC Place Vancouver
SUI
0 - 0
Group Stage
MATCH 51
CAN
|
Seattle Stadium
UEFA1
0 - 0
Group Stage
MATCH 52
QAT
|
Estadio Azteca Mexico City
UEFA4
0 - 0
Group Stage
MATCH 53
MEX
|
Estadio Monterrey
RSA
0 - 0
Group Stage
MATCH 54
KOR
|
WED, JUNE 24, 2026
Philadelphia Stadium
ECU
0 - 0
Group Stage
MATCH 55
GER
|
New York New Jersey Stadium
CUW
0 - 0
Group Stage
MATCH 56
CIV
|
Dallas Stadium
TUN
0 - 0
Group Stage
MATCH 57
NED
|
Kansas City Stadium
JPN
0 - 0
Group Stage
MATCH 58
UEFA2
|
Los Angeles Stadium
UEFA3
0 - 0
Group Stage
MATCH 59
USA
|
San Francisco Bay Area Stadium
PAR
0 - 0
Group Stage
MATCH 60
AUS
|
THU, JUNE 25, 2026
Boston Stadium
NOR
0 - 0
Group Stage
MATCH 61
FRA
|
Toronto Stadium
SEN
0 - 0
Group Stage
MATCH 62
IC2
|
Seattle Stadium
NZL
0 - 0
Group Stage
MATCH 63
BEL
|
BC Place Vancouver
EGY
0 - 0
Group Stage
MATCH 64
IRN
|
Houston Stadium
URU
0 - 0
Group Stage
MATCH 65
ESP
|
Estadio Guadalajara
CPV
0 - 0
Group Stage
MATCH 66
KSA
|
FRI, JUNE 26, 2026
New York New Jersey Stadium
PAN
0 - 0
Group Stage
MATCH 67
ENG
|
Philadelphia Stadium
CRO
0 - 0
Group Stage
MATCH 68
GHA
|
Kansas City Stadium
JOR
0 - 0
Group Stage
MATCH 69
ARG
|
Dallas Stadium
ALG
0 - 0
Group Stage
MATCH 70
AUT
|
Miami Stadium
COL
0 - 0
Group Stage
MATCH 71
POR
|
Atlanta Stadium
IC1
0 - 0
Group Stage
MATCH 72
UZB
|
SAT, JUNE 27, 2026
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 73
T2
|
SUN, JUNE 28, 2026
Boston Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 74
T2
|
Estadio Monterrey
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 75
T2
|
Houston Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 76
T2
|
MON, JUNE 29, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 77
T2
|
Dallas Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 78
T2
|
Estadio Azteca Mexico City
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 79
T2
|
TUE, JUNE 30, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 80
T2
|
San Francisco Bay Area Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 81
T2
|
Seattle Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 82
T2
|

July

WED, JULY 01, 2026
Toronto Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 83
T2
|
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 84
T2
|
BC Place Vancouver
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 85
T2
|
THU, JULY 02, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 86
T2
|
Kansas City Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 87
T2
|
Dallas Stadium
T1
0 - 0
Round of 32
MATCH 88
T2
|
FRI, JULY 03, 2026
Philadelphia Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 89
T2
|
Houston Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 90
T2
|
SAT, JULY 04, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 91
T2
|
Estadio Azteca Mexico City
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 92
T2
|
SUN, JULY 05, 2026
Dallas Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 93
T2
|
Seattle Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 94
T2
|
MON, JULY 06, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 95
T2
|
BC Place Vancouver
T1
0 - 0
Round of 16
MATCH 96
T2
|
WED, JULY 08, 2026
Boston Stadium
T1
0 - 0
Quarter-finals
MATCH 97
T2
|
THU, JULY 09, 2026
Los Angeles Stadium
T1
0 - 0
Quarter-finals
MATCH 98
T2
|
FRI, JULY 10, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
Quarter-finals
MATCH 99
T2
|
Kansas City Stadium
T1
0 - 0
Quarter-finals
MATCH 100
T2
|
MON, JULY 13, 2026
Dallas Stadium
T1
0 - 0
Semi-finals
MATCH 101
T2
|
TUE, JULY 14, 2026
Atlanta Stadium
T1
0 - 0
Semi-finals
MATCH 102
T2
|
FRI, JULY 17, 2026
Miami Stadium
T1
0 - 0
Bronze
MATCH 103
T2
|
SAT, JULY 18, 2026
New York New Jersey Stadium
T1
0 - 0
Final
MATCH 104
T2
|

Knockouts

R32

M74
1st E
3rd ABCDF
M77
1st I
3rd CDFGH
M73
2nd A
2nd B
M75
1st F
2nd C
M83
2nd K
2nd L
M84
1st H
2nd J
M81
1st D
3rd BEFIJ
M82
1st G
3rd AEHIJ

R16

M89
WM74
WM77
M90
WM73
WM75
M93
WM83
WM84
M94
WM81
WM82

QF

M97
WM89
WM90
M98
WM93
WM94

SF

M101
WM97
WM98
champ

Final

M104
WM101
WM102

SF

M102
WM99
WM100

QF

M99
WM91
WM92
M100
WM95
WM96

R16

M91
WM76
WM78
M92
WM79
WM80
M95
WM86
WM88
M96
WM85
WM87

R32

M76
1st C
2nd F
M78
2nd E
2nd I
M79
1st A
3rd CEFHI
M80
1st L
3rd EHIJK
M86
1st J
2nd H
M88
2nd D
2nd G
M85
1st B
3rd EFGIJ
M87
1st K
3rd DEIJL
WM = Match winner, 1st = Group winner, 2nd = Group runner-up, 3rd = Top 8 Thirds