Music Charts

APPLE MUSIC

1. (2) Thank U, Next - Ariana Grande

2. (4) Everything I Need - Skylar Grey

3. (9) A Kind Of Sorrow - A-lin

4. (6) Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse) - Post Malone and Swae Lee

5. (5) Solo - Jennie

6. (8) Without Me - Halsey

7. (10) Ddu-Du Ddu-Du - Blackpink

8. (-) Happier - Marshmello & Bastille

9. (-) Taki Taki - DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

10. (-) Girls Like You -Maroon 5 featuring Cardi B

•For the week of Jan 2 in Singapore

SPOTIFY SINGAPORE

1.(2) Thank U, Next - Ariana Grande

2. (5) Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse) - Post Malone and Swae Lee

3. (-) A Kind Of Sorrow - A-lin

4. (7) Without Me - Halsey

5. (9) Solo - Jennie

6. (-) Everything I Need -Skylar Grey

7. (-) Sweet But Psycho - Ava Max

8. (-) Kiss And Make Up - Dua Lipa and Blackpink

9. (-) Taki Taki - DJ Snake featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

10. (-) Happier - Marshmello & Bastille

•For the week ending Jan 2

BILLBOARD

1. (1) Thank U, Next - Ariana Grande

2. (2) Without Me - Halsey

3. (7) All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

4. (3) Sicko Mode - Travis Scott

5. (4) Sunflower (Spider-Man: Into The Spider-Verse) - Post Malone and Swae Lee

6. (6) High Hopes - Panic! At The Disco

7. (5) Happier - Marshmello and Bastille

8. (13) Jingle Bell Rock - Bobby Helms

9. (11) Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

10. (12) A Holly Jolly Christmas - Burl Ives

•For the week of Jan 5

HIT FM

1. (3) The Will - Tanya Chua

2. (18) Mr Hat - Grady Guan

3. (7) Dwell On The Past - Li Ronghao

4. (12) Ah Woo - Neko Highway

5. (6) The Time Keeper - Fuying & Sam

6. (-) Alibi - Alibi

7. (8) But It Loves This World - Zhou Shen

8. (15) An Addiction To Staying Up Late - Don Chu

9. (9) One Second - Yoyo Sham with Eason Chan

10. (2) The Cafe Of Lost Youth - Cyndi Wang

•For the week ending Dec 23