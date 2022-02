Music Charts

APPLE MUSIC

1. (2) Stay - The Kid Laroi and Justin Bieber

2. (7) Shivers - Ed Sheeran

3. (-) Invu - Taeyeon

4. (4) Easy On Me - Adele

5. (3) Light Switch - Charlie Puth

6. (1) The Joker And The Queen (featuring Taylor Swift) - Ed Sheeran

7. (-) Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John & Dua Lipa

8. (5) abcdefu - Gayle

9. (8) Every Summertime - Niki

10. (6) Angel Baby - Troye Sivan

• For the week of Feb 23 in Singapore

SPOTIFY

1. (1) Ghost - Justin Bieber

2. (2) Light Switch - Charlie Puth

3. (3) Stay - The Kid Laroi and Justin Bieber

4. (4) Polaroid Love - Enhypen

5. (5) Heat Waves - Glass Animals

6. (-) Stay Alive (Produced by Suga of BTS) - Jungkook

7. (6) Red Scarf - WeiBird

8. (-) The Joker And The Queen (featuring Taylor Swift) - Ed Sheeran

9. (8) abcdefu - Gayle

10. (9) Easy On Me - Adele

• For the week of Feb 21 in Singapore

KKBOX

1. (2) Red Scarf - WeiBird

2. (1) What's On Your Mind - Eric Chou

3. (4) Guest - Zhang Yuan

4. (5) Be A Liar - W0LFS

5. (3) Birds And Cicadas - Ren Ran

6. (11) Iceberg - Feng Ze

7. (6) People Life Ocean Wild - Mayday

8. (7) Perfume - Mayday

9. (9) Future - Mayday

10. (10) Jump! The World - Mayday

• For the week ending Feb 17 in Singapore