Music Charts

APPLE MUSIC

1. (-) Drivers License - Olivia Rodrigo

2. (3) 34+35 - Ariana Grande

3. (1) Your Name Engraved Herein - Crowd Lu

4. (2) Dynamite - BTS

5. (8) At My Worst - Pink Sweat$

6. (-) Anyone - Justin Bieber

7. (6) Birds And Cicadas - Ren Ran

8. (4) Life Goes On - BTS

9. (5) Lovesick Girls - Blackpink

10. (7) Positions - Ariana Grande

• For the week of Jan 13 in Singapore

SPOTIFY

1. (3) Your Name Engraved Herein - Crowd Lu

2. (1) 34+35 - Ariana Grande

3. (4) At My Worst - Pink Sweat$

4. (2) Positions - Ariana Grande

5. (5) Dynamite - BTS

6. (-) Anyone - Justin Bieber

7. (8) Afterglow - Ed Sheeran

8. (7) Life Goes On - BTS

9. (-) Birds And Cicadas - Ren Ran

10 (-) Monster - Shawn Mendes and Justin Bieber

• For the week ending Jan 7

BILLBOARD

1. (1) Mood - 24kGoldn featuring Iann Dior

2. (2) Positions - Ariana Grande

3. (3) Blinding Lights - The Weeknd

4. (4) Holy - Justin Bieber featuring Chance The Rapper

5. (6) Go Crazy - Chris Brown & Young Thug

6. (-) Anyone - Justin Bieber

7. (10) Levitating - Dua Lipa featuring DaBaby

8. (7) Laugh Now Cry Later - Drake featuring Lil Durk

9. (11) Bang! - AJR

10. (8) I Hope - Gabby Barrett featuring Charlie Puth

• For the week of Jan 16

HIT FM

1. (6) Because Of You - Mayday

2. (8) Through The Rain - Yisa Yu

3. (2) Fortunate - Eric Chou

4. (12) Sa-Hah - Jam Hsiao

5. (3) Good Times - Kimberley Chen featuring E.SO

6. (1) Should've Let Go - Jackson Wang and JJ Lin

7. (11) Give It To Me - Shi Shi

8. (5) Sorry, For Me And You - Joey Chua

9. (10) Metropolis - Aaron Yan

10. (-) Matchsticks - Chen Yu Xuan

• For the week ending Jan 3