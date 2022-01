SGX derivatives trading

Dec 31

OPEN

HIGH

LOW

SETT

VOL

OP/INT

FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES

Jan22

15715.00

15815.00

15651.00

15699.00

151659

781150

Feb22

15762.00

15797.00

15675.00

15733.00

121

102

NIKKEI 225 INDEX FUTURES

Mar22

28855.00

28940.00

28700.00

28760.00

9748

90403

Jun22

-

-

-

28555.00

0

3015

CNX NIFTY INDEX FUTURES

Jan22

17294.50

17460.50

17259.50

17439.50

43920

207742

Feb22

17371.00

17512.00

17339.00

17476.50

212

9

MSCI SINGAPORE INDEX FUTURES

Dec21

-

-

-

-

0

0

Jan22

336.80

340.80

336.60

340.15

14963

160596

* Denotes an Opening Range has been established S'pore Exchange Derivatives Clearing Ltd (Co Reg No 200005878M)

