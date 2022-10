SGX derivatives trading

Sep 30

OPEN

HIGH

LOW

SETT

VOL

OP/INT

FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES

Oct22

12940.00

13055.00

12887.00

12916.00

298889

888634

Nov22

12940.00

12998.00

12898.00

12905.00

614

53

NIKKEI 225 INDEX FUTURES

Dec22

26335.00

26355.00

25790.00

25980.00

78193

105060

Mar23

26170.00

26170.00

26170.00

25920.00

2

394

CNX NIFTY INDEX FUTURES

Oct22

16832.00

17193.50

16647.00

17088.00

114239

292770

Nov22

16890.50

17166.00

16760.00

17131.00

304

0

MSCI SINGAPORE INDEX FUTURES

Sep22

-

-

-

-

0

0

Oct22

279.85

281.50

276.25

280.65

31115

208554

* Denotes an Opening Range has been established S'pore Exchange Derivatives Clearing Ltd (Co Reg No 200005878M)

Readers may refer to www.sgx.com for updated prices.