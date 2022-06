SGX derivatives trading

Jun 3

OPEN

HIGH

LOW

SETT

VOL

OP/INT

FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES

Jun22

13483.00

13859.00

13451.00

13647.00

114181

885879

Jul22

13332.00

13687.00

13315.00

13490.00

638

4164

NIKKEI 225 INDEX FUTURES

Jun22

27465.00

27800.00

27410.00

27795.00

45684

109004

Sep22

27460.00

27765.00

27360.00

27745.00

2122

4256

CNX NIFTY INDEX FUTURES

Jun22

16603.00

16817.00

16565.50

16589.00

64495

221121

Jul22

16600.00

16783.50

16600.00

16624.00

25

179

MSCI SINGAPORE INDEX FUTURES

Jun22

297.55

300.25

296.70

298.90

17308

184958

Jul22

295.00

299.20

295.00

298.95

16

1

